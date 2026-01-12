K-Pop Demon Hunters se lleva los Golden Globes 2026 y se posiciona como LA FAVORITA para los Oscars 2026

Hace 10 años nadie esperaba que una producción tan entrelazada con la cultura coreana y protagonizada por mujeres como "K-Pop Demon Hunters" ganaría premios principales en las grandes ceremonias de Hollywood y se volvería un fenómeno mundial. Ahora, en los Golden Globes 2026 se acaba de demostrar que los tiempos han cambiado y esta película se perfila como una favorita de los Oscars.

"K-Pop Demon Hunters" triunfa en los Golden Globes 2026 y podría ganar en los Oscars 2026

"K-Pop Demon Hunters" acaba de ganar en Mejor Película Animada y también ganó en la categoría de Mejor Canción Original, venciendo no solamente a Disney sino también a producciones tan posicionadas y enormes como "Wicked: For Good".

Este logro pone a "K-Pop Demon Hunters" como la contendiente más fuerte para ganar en las mismas categorías de los Oscars 2026. Desde hace mucho tiempo a los Golden Globes se les considera la antesala de los Oscars, además de que "K-Pop Demon Hunters" ganó como Mejor Película Animada y Mejor Canción en los Critics' Choice 2026.

Por lo pronto, "K-Pop Demon Hunters" ya está entre las semifinalistas de los Oscars 2026, dentro de la categoría de Mejor Canción Original. Todavía no es un hecho que estará nominada, pero tiene una gran probabilidad.

"K-Pop Demon Hunters" demuestra que Hollywood está cambiando

En los Golden Globes 2026, "K-Pop Demon Hunters" venció con su canción "Golden" al tema "Dream as one", para "Avatar: Fuego y Ceniza", que tenía en su equipo de autores a Miley Cyrus y Mark Ronson. También le ganó a "I lied to you" ("Sinners") y "Train dreams" de la película homonima, además de dos canciones originales que se hicieron para "Wicked: For Good": "No place like home y "The girl in the bubble".

En la categoría de Mejor Película Animada dentro de los Golden Globes 2026 "K-Pop Demon Hunters" le ganó a Disney por partida doble, estudio que competía con "Zootopia 2" y "Elio". También venció a las cintas "Arco", "Little Amélie or the Character of Rain" y "Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle"; esta última también se perfilaba como una ganadora que rompería esquemas, al ser un anime que se convirtió en un fenómeno de taquilla.

Recordemos que hace un año en los Golden Globes ganó Mejor Película Animada "Flow", una cinta de presupuesto mucho menor al de algunas competidoras y que no provenía de un gran estudio o de un país conocido por su animación. Esta tendencia nos habla sobre lo mucho que está cambiando la industria, pues hace todavía una década era casi impensable que Disney no ganara.

