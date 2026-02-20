El mundo del entretenimiento está de luto. La noche del jueves, 19 de febrero, se reportó la muerte del reconocido actor de Hollywood, Eric Dane, famoso por sus apariciones en series como Grey’s Anatomy y Euphoria. Dane falleció a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). A escasas horas de su lamentable fallecimiento, su co-protagonista y amigo, Patrick Dempsey, revela cómo fueron los últimos días del actor.

Patrick Dempsey revela cómo fueron los últimos días de Eric Dane, su co-protagonista en Grey’s Anatomy: “Estaba postrado en cama”

Durante una entrevista concedida este viernes, 20 de febrero, para The Chris Evans Breakfast, el actor de Grey’s Anatomy reveló que apenas esta mañana se enteró de la muerte de su co-estrella y compartió cómo fueron sus últimos días, pues solían mandarse mensajes de texto y hablar con frecuencia.

“Me acabo de despertar esta mañana y me entristeció mucho leer la noticia. Es difícil expresarlo con palabras. Siento muchísima pena por sus hijos”, reveló la estrella. “Me escribía con él, nos enviábamos mensajes de texto, así que hablé con él hace una semana. Unos amigos fueron a verlo y estaba empezando a perder el habla. Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se estaba deteriorando rápidamente”, agregó.

Patrick Dempsey recuerda EMOTIVOS momentos con Eric Dane: “Era divertidísimo”

A lo largo de la conversación, Dempsey compartió emotivos recuerdos con Dane, calificándolo como “un hombre divertidísimo”, con un gran sentido del humor. El actor también resaltó el respeto mutuo y la inteligencia que caracterizaba a su colega, así como la alegría que brindaba al resto de las personas.

“Era un hombre divertidísimo; era un placer trabajar con él y quiero recordarlo con ese espíritu porque siempre que estaba en el set, le aportaba muchísima diversión. Tenía un gran sentido del humor. Era fácil trabajar con él. Nos entendimos al instante”, señaló Patrick. “Nos entendimos porque nunca fue realmente una competencia. Había un maravilloso respeto mutuo, es increíblemente inteligente y siempre recordaré esos momentos divertidos que pasamos juntos y celebraré la alegría que trajo a la vida de las personas, y la verdadera pérdida es para nosotros, que ya no la tenemos”.

Dempsey también aprovechó para resaltar la conciencia que creó Dane entorno a la enfermedad de ELA y la importancia de vivir cada día como si fuera el último.

¿Qué es la enfermedad de ELA, la causa de muerte de Eric Dane?

Eric Dane falleció tras ser diagnosticado con ELA - esclerosis lateral amiotrófica - una enfermedad neurodegenerativa que daña las neuronas motoras y la médula espinal, pues afecta directamente al sistema nervioso y deteriora las funciones de los músculos. Por desgracia, la enfermedad de ELA no tiene cura. Entre los principales síntomas está debilidad en las extremidades, problemas y dificultades para hablar y tragar, y calambres o espasmos en los músculos.

La muerte del actor fue confirmada por la familia a través de un comunicado para la revista PEOPLE: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA".

Descanse en paz, Eric Dane.