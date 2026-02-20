ÚLTIMA HORA: Confirman la muerte de Eric Dane a los 53 años

Este jueves 19 de febrero se confirmó la lamentable muerte de uno de los actores más reconocidos en el medio de la televisión: Eric Dane. Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿De qué falleció Eric Dane?

Eric Dane, mejor conocido por sus papeles interpretando a Mark Sloan en 'Grey’s Anatomy' y Cal Jacobs en 'Euphoria dió a conocer que lamentablemente había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por ser neurodegenerativa lo que significa que con el paso del tiempo se van deteriorando funciones de los músculos. Esta enfermedad fue provocando un deterioro notable en la salud del actor, incluso fue visto en silla de ruedas.

La noticia de la muerte fue confirmada por su familia a la revista People "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA". Sus seres queridos explicaron que el actor pasó los últimos momentos de su vida rodeado de sus amigos, esposa e hijas.

De acuerdo con su mánager, luego de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica Dane promovió la concientización así como la investigación sobre el tema lo que demostró su gran empatía por las personas que padecían la misma enfermedad. Por otra parte, su representante dijo que se le extrañaría mucho al actor y que siempre se le recordaría con gran cariño, además mencionó que Eric le tenía un gran aprecio a todos sus fans y que estaba muy agradecido por tantas muestras de cariño. También dijo que la familia pide privacidad para el momento de luto que atraviesan en estos momentos.

¿Qué papeles interpretó Eric Dane durante su carrera?

Eric Dane fue unos de los actores más reconocidos en la televisión. A lo largo de su carrera interpretó diversos personajes. Sin embargo, entre los más destacados están los siguientes:



Dr. Mark Sloan ("McSteamy") en Grey’s Anatomy

Cal Jacobs en Euphoria

Capitán Tom Chandler en la serie The Last Ship

Por otra parte también participó en la película Bad Boys: Ride or Die.

Sin duda su carrera quedará como un legado en la industria del cine y la televisión así como en la memoria de todas las personas que vieron su trabajo y sintieron gran cariño y respeto hacia él.

