Personaje icónico de GOSSIP GIRL regresa a la pantalla chica: Así será su papel en esta nueva serie

Ed Westwick, cantante y actor británico, es uno de las figuras públicas más reconocidas en el mundo de la actuación debido a su interpretación del personaje Chuck Bass en la serie de televisión Gossip Girl , la cuál es una historia de drama adolescente, en la que personajes de distintas clases sociales comienzan a relacionarse de diversas maneras. El día de hoy, jueves 15 de enero de 2026, Westwick acaba de publicar un teaser de lo que será su próximo personaje en la serie Sandokan.

¿De qué trata el personaje de Ed Westwick en la serie Sandokan?

Sandokan es una serie que se estrenará en una plataforma de streaming el próximo 19 de enero, en la que Ed Westwick participa interpretando a Lord James Brooke, personaje que se caracteriza por ser un cazador de piratas y uno de los grandes villanos de esta historia.

Esta serie llena de drama, aventura, acción y romance será será protagonizada por Cam Yaman, quién interpretará a Sandokan, y será quién se encargue de proteger al pueblo dayak del Imperio Británico. Sin embargo, la trama comenzará a desarrollarse fuertemente cuando se enamore de una aristócrata italo-inglesa, personaje llamado Lady Marianna Guillonk y el cuál será interpretado por la actriz Alanah Bloor.

¿Por qué Ed Westwick se volvió tan viral con su personaje en Gossip Girl?

Ed Westwick dió vida al multimillonario Chuck Bass, hijo de un padre rico, que tenía los mejores privilegios, pero que al mismo tiempo se dejaba llevar por los excesos de alcohol y la fiesta. Este personaje fue uno de los menos queridos durante la primera temporada debido a su arrogancia. Sin embargo, cuando se enamora de verdad de Blair Waldorf (Leighton Marissa Meester) inicia una nueva faceta en la vida del personaje ya que lo vemos más vulnerable, humano y más felíz, motivo por el que se convirtió en uno de los favoritos del público.

Por otro lado, este personaje fue uno de los más queridos debido a que demostraba su amor por los perros y hacía todo lo posible por enamorar a Blair. Sin duda su participación en la serie dejó una huella en muchas generaciones. Hoy en día está casado con Amy Jackson, actriz y modelo británica, con quien tiene un hijo. Algunos fans de su trabajo han dicho que el actor sigue manteniendo el mismo estilo que su personaje en la ficción.