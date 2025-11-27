Taylor Momsen revela la verdad detrás de su salida de Gossip Girl: “Me estaba matando”

Taylor Momsen siempre será recordada por los fans por dar vida a Jenny Humphrey en Gossip Girl. Su personaje nos hizo enojar, emocionar y de repente un día… se fue. La actriz y cantante finalmente decidió contar la historia completa detrás de su inesperada salida de la serie. Aunque Jenny era un personaje clave en las primeras temporadas, Momsen confesó que desde la segunda temporada supo que no quería seguir.

Taylor Momsen revela por qué abandonó Gossip Girl

A la par de ese momento había iniciado un nuevo proyecto: The Pretty Reckless, su banda de rock. Ahí descubrió que su verdadera vocación no estaba frente a la cámara, sino sobre un escenario. Sin embargo, abandonar una producción tan grande no era sencillo.

La actriz reveló que se sentía atrapada por un contrato estricto y por el miedo a ser vista como “malagradecida” por renunciar a un éxito internacional que tenía todos los ojos puestos encima. Aun así, su bienestar estaba en juego: “Ya no quería hacer esto. Era una batalla constante. Sentía que me estaba matando.”

Adios a Jenny Humphrey

Durante una entrevista reveló que habló con los escritores y les explicó su situación. Aunque legalmente no podían dejarla ir, sí encontraron una salida creativa para ayudarla: escribirla fuera de la serie para que pudiera enfocarse en la música. Así nació su icónica última escena: Jenny subiendo a un tren para irse a vivir con su madre, un cierre que hoy la actriz considera como muy simbólico y liberador. Años después regresó únicamente para el episodio final con un corto cameo.

A pesar de lo difícil que fue para ella, le tiene cierto cariño a su personaje y cuando le preguntaron: “¿Qué crees que Jenny estaría haciendo ahora?”, respondió: “Espero de corazón que esté diseñando todo tipo de ropa”.

Ahora Monsen tiene una carrera musical sólida y reconocida internacionalmente, gracias al apoyo de los creadores que la escucharon, la apoyaron y le permitieron dar el salto que la llevaría a convertirse en la artista que siempre quiso ser.

También te puede interesar: Estos son los globos que robaron cámara en el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025