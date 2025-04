Del videojuego a la vida real, estas son las diferencias entre los protagonistas de The Last of Us

The Last of Us es una historia ambientada en un mundo postapocalíptico devastado por una pandemia causada por un hongo mutado del género Cordyceps, que convierte a los humanos en criaturas agresivas y sin control. La trama sigue a Joel, un hombre marcado por la tragedia, y a Ellie, una adolescente que podría ser la clave para salvar a la humanidad debido a su inmunidad al hongo. Juntos emprenden un viaje peligroso a través de Estados Unidos, enfrentándose no solo a los infectados, sino también a otros sobrevivientes desesperados y moralmente ambiguos. A lo largo de esta travesía, su relación evoluciona de una fría alianza obligada a un profundo vínculo casi paternal, donde la lucha por la supervivencia se entrelaza con la redención, la pérdida, el amor y los dilemas éticos. Tanto en el videojuego como en la serie, The Last of Us se distingue por su narrativa intensa, personajes complejos y una exploración emocional de lo que significa ser humano en un mundo roto.