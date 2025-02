¡Celebra el Pokémon Day con el maratón especial de Azteca 7!

Cada 27 de febrero, el mundo Pokémon celebra su aniversario con grandes sorpresas para los fans. En este Pokémon Day, revivimos la primera temporada del anime, donde Ash Ketchum inició su viaje para convertirse en Maestro Pokémon. ¿Sabías que Pikachu no siempre iba a ser su compañero? Descubre este y otros datos sorprendentes. Crédito: 2024 POKÉMON. 1997-2024 NINTENDO, CREATURES, GAME FREAK, TV TOKYOSHOPRP, JR KIKAKU. TM, AND CHARACTER NAMES ARE TRADEMARKS OF NINTENDO