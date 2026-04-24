AL MOMENTO: Cancelan Gen V, spin off de The Boys, después de dos temporadas en Prime Video

Aunque en las últimas semanas ha habido gran furor por la quinta y última temporada de The Boys; este viernes se hizo oficial que el spin-off de este universo Gen V no tendrá una tercera temporada; dejando la historia con un rotundo punto final.

Al parecer los desarrolladores de este universo han comenzado a atar cabos y estarían bajo la primicia que les hizo adaptar The Boys a este formato, siendo bastante claros y sólidos en sus historias y arco narrativos Gen V llegará a su fin… Pero dará paso a nuevas historias de los personajes de esta historia.

¿Por qué cancelaron Gen V?

De acuerdo con el medio Variety, la tercera temporada no llegará debido a que los escritores y guionistas se enfocarán en desarrollar las historias de los personajes de Gen V en otros proyectos del ahora conocido como VCU (Universo Cinematográfico de Vought).

Si al igual que nosotros, le tomaste gusto a Andre, Marie, Jordan, Cate y compañía, no estés triste por este “final”, pues los productores ejecutivos y desarrolladores de esta serie, Eric Kripke y Evan Goldberg aclararon que veremos a estos personajes en futuros proyectos, donde seguiremos de cerca nuevas aventuras.

Gen V y el spoiler de The Boys

En plena emisión de la última temporada de The Boys, también se confirmó que algún o algunos de los personajes de Gen V aparecerán en la historia principal, por lo que esta podría conectar con futuros proyectos y demás spinoffs de este universos de "sups" que se ha vuelto uno de los más queridos de los últimos años.

Si los chicos de Gen V siguen la narrativa de lo que vivían en el colegio, probablemente podríamos ver la incursión de al menos uno cerca de "Los Seven", dejando ver que el impacto de estos por "salvar al mundo" ha seguido más que fuerte en la narrativa de la historia.

¿Cancelarán los demás proyectos alternos de The Boys?

Por ahora se sabe que tendremos al menos una temporada de Vought Rising, el spin-off que nos traerá las historias de la década de los 50's entre Soldier Boy y Stormfront, quienes fueron algunos de los primeros sups mundialmente conocidos y que dieron pie a lo que en la línea de The Boys son los Seven.

Al igual, por años se ha tenido en el radar la llegada de The Boys: México y aunque este proyecto ha sufrido retrasos y pausas, no se ha descartado, incluso se ha mantenido firme la elección de Diego Luna y Gael García como productores.

