Con esta calificación en Rotten Tomatoes se estrenará la segunda temporada de Gen V

El próximo 17 de septiembre llegará a Prime Video la segunda temporada de Gen V, el spin-off de The Boys, situandolo como una de las series paralelas mejor evaluadas en Rotten Tomatoes, al obtener un 94 por ciento de la aprobación por los críticos y un 77 por ciento por la audiencia.

Se prevé que la segunda temporada de Gen V se centrará en los eventos que ocurrieron en Godolkin University. Los protagonistas, ahora vistos como los nuevos “guardianes” de la escuela, tendrán que lidiar con la responsabilidad de ser figuras públicas mientras un nuevo grupo de estudiantes ingresa a la universidad.

Esta nueva entrega estará conformada por ocho episodios que se espera sean lanzados semanalmente para mantener la expectación de los fans.

¿Cómo terminó la primera temporada de Gen V?

Al final de la primera temporada, Marie (Jaz Sinclair), Jordan (interpretado por London Thor y Derek Luh) y Emma (Lizze Broadway) terminan encerrados por intentar detener una masacre contra los humanos. Sin embargo, son catalogados como los verdaderos villanos. En contraste, quienes realmente incitaron la matanza, Sam (Asa Germann) y Cate (Maddie Phillips), quedan libres y son aclamados públicamente como los héroes que salvaron a las supuestas víctimas.Un caso claro de manipulación de los hechos, que deja en evidencia que, enGen V, la línea entre el bien y el mal es más que difusa.

