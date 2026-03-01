Como Agua Para Chocolate: ¿Qué esperar del tercer capítulo de la segunda temporada?

Este domingo podremos ver el tercer capítulo de la segunda temporada de Como Agua Para Chocolate, la adaptación del libro de Laura Esquivel publicado en 1989 y que poco a poco se ha ganado el corazón de México, donde su guion, actuación y fotografía han dado mucho de qué hablar.

En esta adaptación producida por Salma Hayek y ambientada a inicios del siglo XX nos muestra la historia de Tita de la Garza, quien ha tenido una historia bastante triste como complicada, donde el amor y el desamor la han tenido de la mano desde hace bastante tiempo, donde todo mundo ha tenido una opinión sobre Pedro Muzquiz.

¿Qué esperar de la segunda temporada de “Como Agua Para Chocolate”?

La historia entre Tita de la Garza y Pedro Múzquiz continúa de manera paralela, donde las tensiones sentimentales y sociales aumentan, donde, donde las decisiones que estos tomen tendrán un gran paso dentro del desarrollo de este amor que no ha sido correspondido…

Aunque las emociones de Titia salen a flote en la cocina, poco a poco nos vamos acercando a un desenlace que nos dejará sin palabras.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de la segunda temporada de ”Como Agua Para Chocolate”?

Es importante que recuerdes que esta serie ha sido dividida en temporadas, por lo que la segunda parte constará con los siguientes seis episodios, mismos que estará disponibles en streaming, en la plataforma de HBO Max en punto de las 12:00 am.



Capítulo 7: domingo 15 de febrero

Capítulo 8: domingo 22 de febrero

Capítulo 9: domingo 1 de marzo

Capítulo 10: domingo 8 de marzo

Capítulo 11: domingo 15 de marzo

Capítulo 12: domingo 22 de marzo

¿A qué hora se estrenan los capítulos de la segunda temporada de Como agua para chocolate?

El estreno de todos los episodios de esta segunda temporada de Como agua para chocolate, serie producida por Salma Hayek son a las 12:00 a.m. de los días domingos que te mencionamos anteriormente.

¿Cómo ver la temporada 2 de la serie?

Como agua para chocolate esta disponible en la plataforma de Streaming HBO Max, donde podrás disfrutar de los nuevos episodios y también revivir la primera temporada. ¿Qué es lo que pasará entre Tita y Pedro Múzquiz? Recordemos que el último capítulo de la primera temporada culminó con la supuesta muerte de Pedro y hablamos de "supuesta", porque en los últimos segundos el personaje abrió los ojos, lo cual dejó a todos con la intriga de lo que pasará en los siguientes episodios.