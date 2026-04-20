¿Qué pasó realmente con Angel de Euphoria en la temporada 3? Estas son las más fuertes teorías sobre el final del personaje

Si no has visto el capítulo 2 de la temporada 3 de Euphoria te sugerimos que corras a verlo y luego regreses a este contenido porque sí, va a estar todo lleno de spoilers. Y es que después de que se estrenaran los primeros dos episodios uno de los personajes que ya se llevaron el corazón de todos es el de Angel, interpretada por la actriz española Priscilla Delgado quien, según las críticas en redes, hace un papel extraordinario en la más reciente entrega de Sam Levinson.

Angel es una de las chicas que trabaja para Alamo Brown, en uno de sus clubes nocturnos, y resulta ser la mejor amiga de Tish, otra trabajadora quien resulta ser víctima de las pastillas contaminadas que Laurie le vende al capo y, por ende, pierde la vida. A lo largo del capítulo 2 vimos cómo Angel comienza a preguntarse dónde rayos está Tish, y la única respuesta que recibe es que "se enamoró y se fue", pero ella no se traga ese cuento y comienza a hacer destrozos en el club hasta que Rue le dice que ella murió por una sobredosis.

Esta noticia no le cae nada bien a Angel, quien conforme pasa los días comienza a sumirse más y más en la adicción, y deja de ser una fuente de dinero para el club y, por lo tanto, para Alamo. Así él le pide a Rue que la lleve a rehabilitación, que él le pagará el tratamiento, gesto que Rue ve como algo muy bueno pero parece que todo eso esconde un secreto que muchos no queremos aceptar.

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¿Qué pasó con Angel, volverá a salir en otros capítulos de Euphoria 3?

En redes sociales rápidamente comenzaron a comentar respecto a lo sospechoso que se veía el "centro de rehabilitación" al que Rue llevó a Angel. La mujer que las recibe parece tener sangre seca debajo de las uñas, algo que claramente le llama la atención a Rue, y toda la ambientación de la escena parece querernos decir en un subtexto: te diremos que todo está bien pero te haremos sentir completamente lo contrario.

To me sentindo uma tonta pq nao me liguei que a Angel não foi para uma clinica de reabilitação e provavelmente ela pode esta morta ou ser uns órgãos agora #euphoria pic.twitter.com/B2RS7wcyeB — Ló Ferette 🥂🧙‍♀️✨️ (@favoritedanvers) April 20, 2026

Estas alertas rápidamente llevaron a que cientos de teorías se hicieran famosas, sobre todo en redes como X o Reddit, en donde se destacan dos líneas clave de finales para Angel: está muerta o lo estará próximamente y no la volveremos a ver, está muerte o lo estará próximamente y veremos cómo es que intenta escapar de ese lugar, sin éxito. Ambas líneas igual de terribles.

Creo que es una fachada para traficar con chicas que ya no le dan ganancias en sus clubes

Creo que la van a traficar. Que le diga a Rue que prometa volver por ella suena como si estuviera insinuando algo más.

Creo que esta será la última vez que la veamos por el personaje de Rosalia. Mencionaron algo de que en esta temporada su personaje se va a estar fijando mucho en Rue, y siento que Angel y Magik eran amigas y ella va a notar que Rue fue la última que se vio con Angel. Entonces va a empezar a observarla para ver qué onda y por qué las chicas que se involucran con Rue están desapareciendo.