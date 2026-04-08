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Euphoria Temporada 3: Calendario OFICIAL con todas las fechas de estreno de los 8 capítulos de la serie de HBO Max

Euphoria regresa para su temporada 3, resolviendo por fin la duda de qué fue lo que pasó con Rue después de haberle robado a su traficante, y para que no te pierdas ni un solo capítulo te decimos las fechas oficiales de todos sus estrenos en HBO Max.

Sydney Sweeney Euphoria Temporada 3
|Crédito: HBO Max

Escrito por: Gabriela Reyes

Euphoria se ha convertido en una de las series originales de HBO Max más vistas por la audiencia, y después de 4 años de haberse estrenado los últimos capítulos por fin tendremos la temporada 3, en donde se resolverán importantes incógnitas y sabremos, por fin, como es que Rue (Zendaya) planea recuperarse después de haber robado una maleta con drogas a una traficante.

Recordemos que HBO es una de las plataformas que suele dosificar sus temporadas, dándonos un capítulo semanal, algo que sucederá con la temporada 3 de Euphoria, es por eso que aquí te dejamos el calendario completo de todos los domingos que tendrás que dedicar a la historia de Sam Levinson.

  1. Capítulo 1: 12 de abril
  2. Capítulo 2: 19 de abril
  3. Capítulo 3: 26 de abril
  4. Capítulo 4: 3 de mayo
  5. Capítulo 5: 10 de mayo
  6. Capítulo 6: 17 de mayo
  7. Capítulo 7: 24 de mayo
  8. Capítulo 8: 31 de mayo

¿De qué va a tratar la temporada 3 de Euphoria?

De acuerdo a los avances que hemos tenido por parte de la producción de Euphoria en su tercera temporada, parece que los nuevos capítulos serán la parte más cruda de toda la historia. Y es que el punto de partida serán las malas decisiones que tomaran los personajes en el pasado, específicamente Rue con sus adicciones y cómo estas la han llevado a tener que convivir con gente sumamente peligrosa.

También tendremos el regreso de historias entrañables como la de Maddy, quien trabaja en una agencia de talentos en Hollywood. O Jules que ahora está inscrita en una escuela de arte. O la de Lexi quien es asistente de una showrunner. A la par se seguirá la historia de la pareja más tóxica: Cassie y Nate, quienes ahora están comprometidos.

¿Cuál es todo el elenco de la temporada 3 de Euphoria?

Entre regresos de antiguo elenco y nuevas incorporaciones al cast, este es el reparto completo de la temporada 3 de Euphoria:

  • Zendaya
  • Hunter Schafer
  • Jacob Elordi
  • Sydney Sweeney
  • Alexa Demie
  • Muade Apatow
  • Colman Domingo
  • Eric Dane
  • Dominic Fike
  • Chloe Cherry
  • Martha Kelly
  • Nika King
  • Rosalía
  • Sharon Stone
  • Toby Wallace
  • Priscilla Delgado
  • Asante Blackk
  • Natasha Lyonne
  • Eli Roth

Quienes no regresan son: Barbie Ferreira (Kat), Storm Reid (Gia) y Algee Smith (McKay).

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