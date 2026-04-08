Euphoria Temporada 3: Calendario OFICIAL con todas las fechas de estreno de los 8 capítulos de la serie de HBO Max

Euphoria se ha convertido en una de las series originales de HBO Max más vistas por la audiencia, y después de 4 años de haberse estrenado los últimos capítulos por fin tendremos la temporada 3, en donde se resolverán importantes incógnitas y sabremos, por fin, como es que Rue (Zendaya) planea recuperarse después de haber robado una maleta con drogas a una traficante.

Recordemos que HBO es una de las plataformas que suele dosificar sus temporadas, dándonos un capítulo semanal, algo que sucederá con la temporada 3 de Euphoria, es por eso que aquí te dejamos el calendario completo de todos los domingos que tendrás que dedicar a la historia de Sam Levinson.



Capítulo 1: 12 de abril Capítulo 2: 19 de abril Capítulo 3: 26 de abril Capítulo 4: 3 de mayo Capítulo 5: 10 de mayo Capítulo 6: 17 de mayo Capítulo 7: 24 de mayo Capítulo 8: 31 de mayo

¿De qué va a tratar la temporada 3 de Euphoria?

De acuerdo a los avances que hemos tenido por parte de la producción de Euphoria en su tercera temporada, parece que los nuevos capítulos serán la parte más cruda de toda la historia. Y es que el punto de partida serán las malas decisiones que tomaran los personajes en el pasado, específicamente Rue con sus adicciones y cómo estas la han llevado a tener que convivir con gente sumamente peligrosa.

También tendremos el regreso de historias entrañables como la de Maddy, quien trabaja en una agencia de talentos en Hollywood. O Jules que ahora está inscrita en una escuela de arte. O la de Lexi quien es asistente de una showrunner. A la par se seguirá la historia de la pareja más tóxica: Cassie y Nate, quienes ahora están comprometidos.

¿Cuál es todo el elenco de la temporada 3 de Euphoria?

Entre regresos de antiguo elenco y nuevas incorporaciones al cast, este es el reparto completo de la temporada 3 de Euphoria:



Zendaya

Hunter Schafer

Jacob Elordi

Sydney Sweeney

Alexa Demie

Muade Apatow

Colman Domingo

Eric Dane

Dominic Fike

Chloe Cherry

Martha Kelly

Nika King

Rosalía

Sharon Stone

Toby Wallace

Priscilla Delgado

Asante Blackk

Natasha Lyonne

Eli Roth

Quienes no regresan son: Barbie Ferreira (Kat), Storm Reid (Gia) y Algee Smith (McKay).