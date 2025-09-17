Quién es Paulina Gaitán, la actriz que interpreta a una de Las Poquianchis en Las Muertas

Una nueva serie basada en la historia de Las Poquianchis está cautivando al público y el nombre de Paulina Gaitán llama la atención. Se trata de una actriz mexicana nacida el 23 de julio de 1991 en Villahermosa, Tabasco. Su pasión por la actuación comenzó a los 9 años, pero fue en 2004 cuando obtuvo su primer papel relevante en “Voces Inocentes”, un filme sobre la guerra civil en El Salvador que mostró su capacidad para interpretar historias con una fuerte profundidad social.

Paulina Gaitán: talento mexicano con impacto internacional

A lo largo de su carrera, Gaitán se ha destacado en diferentes proyectos internacionales. Participó en “Trade” (2007) junto a Kevin Kline y en “Sin Nombre” (2009), dirigida por Cary Fukunaga, ambas cintas reconocidas en festivales de cine. Sin embargo, su papel más recordado antes de “Las Muertas” fue el de “Tata”, la esposa de Pablo Escobar en la exitosa serie Narcos (2015-2017).

Su papel como Serafina Baladro en Las Muertas

En Las Muertas, Paulina interpreta a Serafina Baladro, una de las hermanas que construyeron aquel perverso imperio criminal. La historia está inspirada en el libro homónimo de Jorge Ibargüengoitia, basado a su vez en el infame caso de Las Poquianchis, ocurrido en México durante los años 60.

La actuación de Gaitán ha sido elogiada tanto por críticos como el público por su impresionante fuerza dramática y su habilidad para darle humanidad a un personaje oscuro inspirado en hechos reales. Con este papel, confirma su compromiso con historias que exploran la complejidad social y emocional.

