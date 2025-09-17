La película Good Boy ya tiene fecha de estreno en México

Uno de los films de terror más esperados del año es “Good Boy: confía en su instinto”. La euforia por esta película nació por medio de un tráiler inquietante que puso en vilo a las redes sociales.

¿Cuándo llegará a los cines de México “Good Boy”?

“Good Boy “pone a un perro guardián ante fuerzas malignas, la misma llegará a las salas de cine de México, el próximo 23 de octubre, de la mano de Zima ENTERTAINMENT.

El estreno mundial se dio en el festival SXSW Film & TV 2025, donde conquistó a la crítica y el público, la película fue adquirida por Independent Film Company (IFC) y Shudder, el servicio de streaming especializado en horror de AMC Networks.

¿Cuál es la historia de “Good Boy”?

La historia de “Good Boy”, nos cuenta sobre Indy, un perro que junto a su dueño Todd se mudan a una antigua casa familiar que está ubicada en el campo. Desde el primer momento el cachorro percibe lo que otros no ven, que son presencias invisibles, advertencias de un espíritu canino y los rastros de una tragedia ocurrida tiempo atrás.

Indy tiene que enfrentarse a todo lo desconocido cuando su dueño Todd, es amenazado con ser arrastrado al más allá por una fuerza oscura. Las actuaciones están a cargo de Arielle Friedman, Anya Krawchech y Stuart Rudin, y la dirección del debutante Ben Leonberg.

Cabe destacar que el rodaje de la película “Good Boy”, se realizó en 400 días en tres años. En este filme la cámara se convierte en los propios ojos del perro, lo que hace que sea emocionante.

New trailer for ‘GOOD BOY’



• Follows the perspective of a dog who sees its owner haunted by supernatural spirits



• Named as one of the most heartbreaking horror films of 2025 with 95% on Rotten Tomatoes



In theaters on October 3 pic.twitter.com/QFiQ0RseIl — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 17, 2025

La crítica ha derrochado elogios para esta película, así es que se puede leer:



IndieWire: “Una de las mejores películas de terror en lo que va del año” y “el perro es uno de los actores más emotivos, independientemente de su especie”.

Collider: “Verdaderamente inquietante”.

The Austin Chronicle: “Refrescante y entretenida”.

Screen Zealots: “Escalofriante... extraña y sorpresivamente conmovedora”.

Sin dudas “Good Boy” es una película que no te puedes perder si eres amante del género del terror.

