¿Quién morirá en ‘Stranger Things 5’? La IA reveló contundente cuál personaje tendrá un trágico final y nadie estará feliz

El final de Stranger Things llegó y muchos temen ver la conclusión de la serie para evitar presenciar muertes terribles que podrían aparecer de forma inesperada y trágica. Sin embargo, ya comenzaron las apuestas para atinar quién de los protagonistas tendría el peor destino y, con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), se ha llegado a un veredicto: Steve Harrington.

De acuerdo con un análisis de ChatGPT, que observó el comportamiento, crecimiento y desarrollo del personaje interpretado por Joe Keery, Steve finalmente cruzaría la línea. Nadie estaría feliz con este desenlace, ya que es uno de los favoritos del público.

Estas son las pruebas que confirmarían la muerte de Steve Harrington en Stranger Things|Captura redes: IG @strangerthingstv

La herramienta señala que se trata de “el personaje que, narrativa y emocionalmente, está más preparado para un final definitivo”, pues su arco ya está completo y se ha puesto en peligro en varias ocasiones, por lo que su muerte tendría un impacto emocional desgarrador tanto para Dustin como para la audiencia.

¿Cómo podría morir Steve en Stranger Things 5? Esto dice la IA

Steve podría perder la vida protegiendo a los más jóvenes del grupo, especialmente a Dustin, quien recientemente perdió a Eddie. Según la IA, podría enfrentarse a Vecna o a alguna criatura del Upside Down, o peor aún, de la Dimensión X, también conocida como El Abismo.

Cabe señalar que en el último tráiler lanzado por Netflix , Steve no aparece a cuadro en las nuevas imágenes. ¿Es una señal?

Para la Inteligencia Artificial, Eleven no será la víctima, ya que representa la esperanza; tampoco Dustin, por ser el más querido por los fans; Mike sería intocable por su relación con Eleven; Will simboliza la liberación, por lo que su arco estaría cerrado; y Hopper ya “murió” una vez, por lo que su impacto sería menor.

Finalmente conoceremos el objetivo de Vecna en ‘Stranger Things 5'.|(ESPECIAL/Netflix)

Aun así, nada está escrito. Habrá que esperar el último capítulo de Stranger Things para conocer el destino de cada uno de los personajes que recorrieron cinco temporadas para llegar a este gran momento. Su estreno es el 31 de diciembre a las 7:00 p. m.