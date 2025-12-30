¿Qué pasó en ‘Stranger Things 5’ y por qué dicen que hubo censura? Lo que se sabe

Se reveló el tráiler final del último capítulo de Stranger Things 5 , pero los fans siguen convencidos de que hubo censura en los primeros episodios del Volumen 2. Aquí te contamos qué está pasando con una de las series más exitosas de los últimos años.

En el sitio Change.org existe una petición firmada por más de 355 mil usuarios que exigen a Netflix revelar las “imágenes nunca antes vistas” de la supuesta trama original de la serie, insinuando que la producción modificó la historia.

Están pidiendo liberar las escenas eliminadas de ‘Stranger Things 5' Volumen 2.|(ESPECIAL)

“Ha sido un largo proceso de 10 años y esto es lo que tenemos. Deben haber cortado muchas escenas del Volumen 2 y de nuestros queridos personajes”, señala la solicitud que se volvió viral.

Esta es la razón por la que dicen que hay censura en Stranger Things 5 Volumen 2

Según los fans, muchos se niegan a ver el final de la serie, que se estrena este 31 de diciembre, hasta que se revelen estas escenas y, de alguna manera, se cumplan las expectativas de los seguidores. Aseguran que las entrevistas que dieron los actores principales para promocionar la temporada no concuerdan con lo que finalmente se mostró en pantalla.

Pero, ¿de dónde surgió esta supuesta censura? Resulta que se viralizó un presunto documento que habla de cambios y escenas eliminadas del Volumen 2 de Stranger Things. Algunos de los detalles señalados por los fans son:

La duración de los capítulos era mayor.

La clasificación de la serie era más alta por las escenas de horror de Jamie Campbell como Vecna

Existía una escena importante en el sótano con Will y Mike.

Había más escenas entre Will y Mike.

¿Cuánto tiempo durará el último capítulo de Stranger Things 5?

El último capítulo de Stranger Things 5 tendrá una duración de 2 horas con 8 minutos. Así que ve preparando las palomitas, porque se estrenará a las 7:00 p. m. del 31 de diciembre, perfecto para darle la bienvenida al Año Nuevo.