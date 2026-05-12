Rápido y Furioso tendrá su propia serie live-action tras 10 películas; esto es lo que se sabe del NUEVO proyecto de Vin Diesel

Por más de 20 años hemos sido testigos de las películas de Rápido y Furioso donde la fe y la familia han hecho que los automóviles rompan leyes de la física e incluso de la lógica y es que tras 10 películas, esta franquicia se ha convertido en una de las más queridas de todos los tiempos.

Parece que fue ayer cuando vimos por primera vez a Dominic Toretto siendo interpretado por Vin Diesel pasar de robar camiones de mercancía y que en las últimas entregas se les ha visto incluso volando de edificio en edificio o llegando al espacio exterior, hablando por la magnitud de la trama que esta historia ha tomado y que llegará a tener su serie.

¿Qué se sabe de la serie de Rápido y Furioso?

De acuerdo con primeros reportes, se espera que esta franquicia tenga varias series en desarrollo e incluso el protagonista Vin Diesel ha hablado que se espera la realización de 4 series basadas en este universo, aunque de momento se concentraría toda la atención en la primera entrega.

Por ahora la trama de esta serie se ha mantenido en secreto, por lo que se cree que los primeros detalles oficiales llegarían una vez estrenada Rápido y Furioso: X parte 2; la cuál estaría llegando en el año 2028 a los cines de todo el mundo.

¿Por qué Rápido y Furioso tendrá series?

La incursión de esta franquicia en la pantalla chica no es algo nuevo pues en el año 2019 pudimos ver Fast & Furious Spy Racers (Rápidos y Furiosos: Espías al volante), la serie animada que llegó directamente a streaming, aunque de manera completamente distinta, la nueva película sería en formato live-action.

Los únicos detalles que se saben sobre la serie es que Vin Diesel será el productor ejecutivo junto a Neal Mortiz, Jedd Kirschenbaum y Chris Morgan, quienes ya han trabajador en la franquicia; además de que los guionistas Mike Daniel y Wolfe Coleman serán showrunners.