Reese y Francis de Malcolm el de en Medio vienen a México: fechas, precios y todo lo que debes saber

¡No, no estás soñando! Hay buenas noticias para los fans de Malcolm el de en medio: Reese y Francis, los hermanos más desastrosos de Malcolm, vienen a México en 2026 para convivir con todos sus fans justo antes del esperado regreso de la serie. Sí, estás más que listo para convivir con los hermanos más caóticos de la televisión; no te pierdas la oportunidad, pues estarán dando firmas, fotos y paneles especiales.

Los actores Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis) serán los invitados estelares de uno de los eventos más esperados por los fans de la comedia noventera y aquí te damos todos los detalles.

¿Por qué vienen Reese y Francis a México?

La verdad es que esta visita no es una coincidencia; recordemos que el regreso oficial de Malcolm el de en Medio se acerca a pasos agigantados. La nueva miniserie estrenará 4 episodios especiales el próximo 10 de abril. Esta mostrará qué pasó con la familia Wilkerson tras la graduación de Malcolm. Se trata de un spin-off que los fans llevan años pidiendo y el cual reunirá al elenco que nos conquistó con sus personalidades caóticas.

¿Cuándo y dónde estarán Reese y Francis?

Justin Berfield y Christopher Masterson visitarán el país como invitados internacionales de la DesertCon 2026, que se realizará en Monterrey, Nuevo León, los días 18 y 19 de abril de 2026, es decir, después del estreno de la miniserie. A esta convención ya han acudido otros actores de la serie; de hecho, en la edición anterior el invitado fue Frankie Muniz, quien quedó encantado con el público mexicano.

Precios y paquetes para convivir con Reese y Francis

Como suele ser en este tipo de eventos, hay varios paquetes, los cuales puedes adquirir con diferentes precios y distintos beneficios. Estos son los precios oficiales para el 19 de abril (no incluyen acceso general al evento):

Paquete Hermanos Wilkerson – $3,499 MXN

Foto profesional con Reese (Justin Berfield) y Francis (Christopher Masterson). Toma en cuenta que en esta pueden aparecer hasta 2 personas en la foto.

Fotos individuales

Foto profesional con Reese – $1,499 MXN

– $1,499 MXN Foto profesional con Francis – $1,499 MXN

Autógrafos

Autógrafo de Reese – $1,499 MXN

– $1,499 MXN Autógrafo de Francis – $1,499 MXN

Selfies

Selfie con Reese – $1,299 MXN

– $1,299 MXN Selfie con Francis – $1,299 MXN

¿Cómo comprar los boletos?

Los boletos y paquetes están disponibles en la boletera oficial del evento. Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito; o si lo prefieres, también existe la opción de pago en efectivo mediante código de barras en tiendas participantes.

El regreso de Malcolm el de en Medio es inminente y estamos muy emocionados. ¿Irás a conocer a los hermanos Wilkerson?

