Comienza la pelea por la justicia; esto es lo que pasó en el capítulo 6 de Daredevil: Born Again 2

La segunda temporada de Daredevil: Born Again cada vez ha subido más y más la intensidad, pues tras la muerte de Vanessa, la esposa de Fisk, todo ha dado un giro más oscuro con un alcalde con sed de venganza y con una ambición y enojo cada vez más grandes y en este sexto episodio titulado "Excessive Force".

Poco a poco hemos podido ver que la ambición de controlar todo por parte de Kingpin le ha llevado a hacerse de más enemigos y de el desapruebo de varios sectores de Nueva York, algo que ha afectado en su inestabilidad emocional que estalló contra los vigilantes.

Resumen del capítulo 6 de Daredevil: Born Again 2

Este capítulo 6 dio pasos agigantados, pues además de ver el funeral de Vanessa, vimos la traición a Charles, para usarlas contra los vigilantes; lo que dio paso a la introducción de Jessica Jones y su hija Danielle, quien seguramente también es hija de Luke Cage.

Por un lado, comienza a haber desapruebo contra el alcalde Fisk, lo que genera tensiones públicas, y por las sombras hemos podido ver a Jessica buscar la ayuda de Daredevil. Con multitudes chocando sobre el futuro de lo que será Nueva York; Daredevil confronta a Kingpin, a quien le ofrece una tregua y termina en un nuevo enfrentamiento entre ambos que dejó ver que descargará toda la ira contenida por los eventos vividos por ambos.

¿Cuándo salen los nuevos capítulos de Daredevil: Born Again 2?

Los estrenos de esta nueva temporada serán de manera semanal y a decir verdad cada vez se pone mejor pues falta menos para el gran final que unirá varias historias (guarda el dato).

