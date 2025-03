Daredevil: ¿Series que tienes que ver antes de Born Again?

El estreno de Daredevil: Born Again trajo muchas dudas, pues, algunos decían que debías ver varias series para entenderle, otros decían que solo las primeras temporadas este personaje y otros que no era necesario ver nada. Finalmente, los directores y productores ejecutivos, Justin Benson y Aaron Moorhead respondieron a varias de las dudas y finalmente hay una respuesta sobre el tema.

¿Qué series ver antes de Daredevil: Born Again?

En una entrevista con el medio Hipertextual confirmaron que no es necesario ver la serie que hubo del Diablo de Hells Kitchen antes de ver la nueva serie de Disney+. Benson recalcó que, aunque Daredevil: Born Again trae a personajes del pasado, no es necesario repasar la serie.

Ambos sugieren ver la serie anterior de Daredevil únicamente si el público siente el interés o si quieren aprender un poco más sobre el personaje; sin embargo, no pasa nada si decides no verla e ir directo a la serie original de Disney Plus.

La conexión del UCM y Daredevil: Born Again

En la misma entrevista, Benson y Moorhead dejan en claro que es obvio que el personaje forme parte del UCM. Recordemos que en Spider-Man no way home fue abogado del superhéroe. Sin embargo, todo parece indicar que por ahora, al menos en esta temporada de la serie, que no será su integración al este universo un proceso tan rápido y evidente.

También mencionaron que hay un sinfín de personajes que les gustaría traer de vuelta dentro de la serie; sin embargo, la integración de estos resulta demasiado compleja. Algunos de los que mencionaron son: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Oscar Isaac y Ethan Hawk.

¿De qué forma te gustaría que se conectara el UCM con Daredevil: Born Again?

