Daredevil Born: Again 2, resumen del capítulo 7 a pocos días del final de temporada

La temporada de Daredevil: Born Again 2 cada vez ha intrigado más a los seguidores del “Diablo de Hell’s Kitchen”, pues tras la muerte de Vanessa, Kingpin ha tomado una postura sólida sobre el cómo hacer las cosas y con un pasado criminal, su dualidad ante el ojo público y contra la del vigilante ha rozado los límites.

Por otro lado, también se ha dejado ver la dualidad de Daredevil, quien tras haber recibido la negativa de Kingpin de irse de Nueva York, ha comenzado a trabajar en equipo con Jessica Jones e incluso le pidió ayuda a Bullseye, por lo que este capítulo 7, titulado "The Hateful Darkness".

¿Qué pasó en el capítulo 7 de Daredevil: Born Again 2?

Tras la detención de Karen Page, Matt Murdock decide ser su representante legal pues a esta se le acusa de complicidad con Daredevil y Bullseye en el asesinato de Vanessa; por lo que Kingpin quiere hacer que pague, aunque poco a poco la autoridad y la sociedad nota que el fiscal ha abusado de poder, dejándolo expuesto dentro del caso.

Por otro lado, Buck interroga a Daniel tras atar los cabos de este y BB, quienes han traicionado a Kingpin y expuesto algunos de sus crímenes, quien por salvarla es golpeado brutalmente y finalmente asesinado con un tiro.

Todo parece indicar que para el cierre de temporada, Daredevil trabajará junto a Jessica Jones y posiblemente Luke Cage contra Kingpin, aunque esta historia ha dado varios giros que incluso comprometen las relaciones amorosas de Matt Murdock.

Karen "Is that all you got?" Page.



Stream a new episode of Marvel Television's #DaredevilBornAgain Season 2 now on Disney+. pic.twitter.com/JIAJ59m9ra — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 29, 2026

¿Cuándo es el final de Daredevil: Born Again 2?

El octavo y último capítulo de esta serie de Daredevil llegará a Disney Plus el próximo 5 de mayo, por lo que estamos por presenciar un final que conectará con Punisher y sí… Spider-Man Brand New Day.

