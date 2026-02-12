ÚLTIMA HORA: Lanzan el impresionante PRIMER tráiler de Spider-Noir

Amazon Prime acaba de liberar el primer tráiler oficial de “Spider-Noir” el live-action en blanco y negro, y es todo lo que estábamos esperando. En este primer vistazo se confirma la fecha de estreno para el 27 de mayo y vemos a Ben Reilly enfrentarse a su transformación, sus poderes, problemas personales, mafias, villanos y sobre todo “crisis existenciales”. Todo esto acompañado de una increíble fotografía, efectos visuales y muchas telarañas. Si no has visto el tráiler de Spider-Noir, te lo dejamos a continuación:

¿De qué trata Spider-Noir?

La serie está ambientada en un Nueva York alternativo de los años 30 y sigue a Ben Reilly, alter ego de Peter Parker, parte del multiverso de Spider-Man. Él es un investigador privado cuya carrera ha venido a menos, por lo que intenta dejar atrás su pasado como vigilante. Sin embargo, nuevos conflictos a su alrededor lo obligan a retomar su identidad como Spider-Noir y enfrentar una red criminal que amenaza con destruir la ciudad.

Nicolas Cage vuelve como el héroe oscuro

Esta serie marca el regreso definitivo de Nicolas Cage al spiderverso. Recordemos que el actor ya había interpretado a este personaje en su versión animada dentro de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Ahora, vuelve como un personaje de acción real, con un estilo intenso que encaja a la perfección con la versión cansada, oscura y llena de melancolía que conocimos en los cómics. Algo que llama mucho la atención es la apuesta de la producción por una serie que se podrá ver en dos formatos distintos: Blanco y negro o a color.

Por qué esta serie puede cambiar el Spider-Verse

Esta es la primera vez que una producción apuesta por algo muy diferente a lo que conocemos del superhéroe arácnido. Spider-Noir es un personaje rodeado de crimen, suspenso y drama adulto. Sin humor juvenil ni aventuras ligeras, esta producción apunta a un público que busca una historia más oscura y cinematográfica.

