¿Quién es B. Reilly? El misterioso nombre del póster de Spider-Man Noir por fin tiene explicación

Si ya viste el primer póster oficial de la serie Spider-Man Noir que próximamente se estrenará en Prime Video y te quedaste con la duda de quién demonios es “B. Reilly”, aquí va la respuesta más rápida y directa que podemos dar: B. Reilly es Ben Reilly. Este es el nombre de civil que usará la versión live-action de Spider-Man Noir interpretada por Nicolas Cage.

¿Qué significa “B. Really” en Spider-Man Noir?

Aunque en muchos de los cómics su identidad secreta del superhéroe es Peter Parker, la serie hará un giro creativo y usará el nombre Ben Reilly como el alias del personaje en esta nueva continuidad.

¿Quién es Ben Reilly en los cómics?

Para entender por qué suena este nombre, hay que dar un pequeño viaje al lore de Marvel:

Ben Reilly es el famoso clon de Peter Parker, conocido por convertirse en Scarlet Spider, uno de los personajes más queridos por los fans de la década de los 90. Con este nombre confirmamos la identidad secreta que tendrá esta versión del multiverso de Peter Parker.

¿Por qué cambiar la identidad secreta de Spider-Man Noir?

Hay varias razones que pueden estar detrás del movimiento creativo. Lo primero puede ser como una forma de diferenciarse del Spider-Man tradicional. Prime Video quiere una serie Noir con identidad propia, más cercana al thriller detectivesco y al tono adulto que Cage. Esto lo aleja del universo de Marvel y de su alter ego más popular cinematográficamente.

Con esto se busca evitar confusiones en el multiverso, pues con tantos Peter Parker en cine, TV y animación, darle otro nombre a Noir ayuda a mantener cada versión clara para el público.

¿Esto confirma que NO veremos a Peter Parker?

Exacto. Al usar a Ben Reilly como identidad civil del superhéroe, la serie deja claro que Spider-Man Noir no será Peter Parker, aunque sí conservará muchos elementos del personaje original de los cómics y de la película animada que probablemente te recuerden al original sin que este te lo recuerde lo suficiente como para relacionarlos.

¿Cuándo y en dónde se estrena Noir?

Por el momento no se han revelado detalles sobre la fecha de estreno de la serie; solo se sabe que llegará directamente a la plataforma de streaming. Los rumores dicen que probablemente la podamos ver durante los primeros meses del 2026.

