¡Muchos abrazos en el set!: Ross Duffer comparte el detrás de cámaras de la última temporada de Stranger Things

Hawkins nos dijo adiós para siempre con la última temporada de Stranger Things , la cuál estuvo llena de sorpresas, nostalgia además de que a más de una persona le sacó lágrimas con el final tan conmovedor que tuvo. Hoy, 2 de enero de 2026, Ross Duffer, escritor de la serie, compartió en redes sociales imágenes exclusivas del elenco en el set durante el rodaje de la temporada cinco. Aquí te compartimos las imágenes.

¿Cómo fue el rodaje de la última temporada de Stranger Things?

Ross Duffer compartió en redes sociales fotografías emotivas del rodaje de la última temporada de Stranger Things. En algunas podemos ver a los personajes de Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Will Byers y Mike Wheeler darse un abrazo lleno de cariño en medio de todas las cámaras. Por otro lado, también Duffer compartió una fotografía del cast cuando grabaron la escena dónde todos jugaban por última vez Calabozos y Dragones.

Por otro lado, también Duffer compartió imágenes del rodaje cuando todos se graduaron así como del emotivo momento que vivieron los ahora adultos, dentro de la serie, Nancy Wheeler, Steve Harrington, Robin Bucley, Jonathan Bayers. Una de las imágenes más tiernas y a la vez impactantes que mostró el reconocido escritor fue una en la que Jamie Campbell Bower, actor que interpretó a Vecna, abraza a Millie Bobby Brown, actriz que da vida a Once.

Millie Bobby Brown y Jamie Campbell Bower|Crédito: Instagram @rossduffer



Sin duda, estas fotografías llenaron de nostalgia a los fans ya que se muestra el cariño que se vivió en el set, pues más que compañeros de trabajo todos desarrollaron una gran amistad durante todos los años que compartieron escena en el gran proyecto.

Elenco de Stranger Things abrazados|Crédito: Instagram @rossduffer

¿Cuáles fueron las mejores canciones del Soundtrack que tuvo Stranger Things?

Sin duda esta serie no solo contó con una historia conmovedora sino también con un soundtrack espectacular lleno de mensajes e increíble ritmo. Nora Felder fue la supervisora musical de la serie, ella fue quien decidió qué canciones iban a salir, en qué momento y cuándo no debía haber ningún sonido musical. Algunos de los temas más icónicos fueron los siguientes: