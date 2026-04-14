Stranger Things: The Storyteller & The Mage, el spin-off que traería de vuelta a Mike y Once (Jane Hopper)

En los últimos minutos se ha soltado una de las “bombas” del año pues todo parece indicar que tendremos un spin-off de Stranger Things bajo el título de ‘The Storyteller & The Mage’ (El Cuentacuentos y la Mago), el cual continuará la historia con dos de nuestros personajes centrales.

Esta nueva entrega llegaría para narrar las aventuras de Once y Mike, tal como lo fue el final de la quinta y última temporada de la historia original, por lo que probablemente podremos saber qué fue de ambos tras los sucesos de la caída de Vecna.

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de Stranger Things?

De acuerdo con varios medios estadounidenses, se estaría desarrollando una nueva entrega titulada ‘The Storyteller & The Mage’, misma que se centraría en las historias que Mike contaba sobre Once, lo que podría hacer que estos retomaran sus roles como los juegos que tenían cuando eran niños.

Dentro de los rumores de este nuevo spin-off se ha abierto la posibilidad del regreso de Millie Bobby Brown como Once / Jane y Finn Wolfhard como Mike e incluso ha trascendido información sobre el presunto guionista de este proyecto, quien sería Paul Ditcher, quien trabajó en la temporada 4 de esta historia.

¿En verdad tuvo un final Stranger Things?

Aunque al final de la quinta temporada de Stranger Things pudimos ver un poco de el futuro de los personajes principales, logramos ver que Mike se enfocaba en la escritura y que Once (Jane Hopper) se encontraba en otro país, tratando de vivir una vida en completo anonimato, pues entendía que nunca pararían de buscarla gracias a sus poderes, por lo que este final podría servir para el inicio de una nueva historia.

Ante este evento, muchos fans han señalado que había sido un “final falso” y se hablaba todo tipo de cosas, donde se señalaba que nunca habían logrado escapar de la Dimensión X o que incluso Vecna había ganado, aunque también surgieron otras más que señalan que este sí fue el final y que Once había escapado.