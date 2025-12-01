Los MILLONARIOS sueldos que ganan los actores de Stranger Things 5

Sin duda alguna la serie de Stranger Things ha logrado quedarse en los corazones de los fanáticos; y ahora con el estreno del segundo volumen de la temporada final, algunos televidentes están esperando con ansias este fragmento de la conclusión de la historia. Sin embargo, su popularidad va de la mano con la fama de los actores, quienes se han embolsado mucho dinero y este sería el millonario sueldo que gana el elenco de dicha trama.

¿Cuál es el salario millonario de cada uno de los actores de Stranger Things?

Winona Ryder ganó 1,1 millones de dólares por capítulo

David Harbour ganó 1,1 millones de dólares por capítulo

Win Wolfhard ganó 875 mil dólares por capítulo

Gaten Matarazzo ganó 875 mil dólares por capítulo

Caleb McLaughlin ganó 875 mil dólares por capítulo

Noah Schnapp ganó 875 mil dólares por capítulo

Natalia Dyer ganó 750 mil dólares por capítulo

Charlie Heaton ganó 750 mil dólares por capítulo

Joe Keery ganó 750 mil dólares por capítulo

Maya Hawke ganó 750 mil dólares por capítulo

Millie Bobby Brown ganó un aproximado de 250 a 300 mil dólares por capítulo

¿Por qué Millie Bobby Brown gana menos que todos los actores de Stranger Things?

Aunque Millie Bobby Brown es la protagonista principal de Stranger Things, la actriz gana menos dinero por capítulo en comparación con sus compañeros. Sin embargo, la razón de esta situación es que, la británica cuenta con un contrato independiente, y sus cláusulas fueron distintas.

Dentro de las cláusulas del contrato de la actriz que le da vida a Eleven en Stranger Things, se incluye su participación en otras producciones de la misma plataforma de streaming, además, Bobby Brown se comprometió a seguir interpretando futuros proyectos de Enola Holmes; por este proyecto, la británica recibió 8.6 millones de euros, unos 10 millones de dólares tan sólo por la segunda parte de Enola Holmes.

¿Cuándo se estrena el segundo volumen de la temporada final de Stranger Things?

El segundo volumen de la temporada final de esta historia se estrenará el 25 de diciembre de 2025, este fragmento contará con los capítulos del 5 al 7, para que, el volumen 3 se lleve a cabo el 31 de diciembre del presente año.

