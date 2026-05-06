Esto es lo que no viste del tráiler de The Air de 4 Elements; ¿Cuándo se estrena y dónde ver la nueva serie de FreenBecky?

Hace poco que se estrenó el tráiler oficial de The Air, la tan esperada tercera entrega de la serie 4 Elements bajo la producción de North Star Entertainment que poco a poco ha llegado a todos los rincones del mundo debido.

Uno de los puntos que más han llamado la atención de esta temporada es el regreso de FreenBecky, la pareja furor que está confirmada por Freen Sarocha y Becky Armstrong y que han lucido como nunca en este primer avance.

¿De qué trata The Air, la nueva serie de 4 Elements de FreenBecky?

En este primer tráiler hemos podido ver que ambas enfrentarán una historia llena de acción, tensiones políticas y sí, un amor prohibido que dará mucho de qué hablar en las próximas semanas, pero algo de los más llamativo de este primer corte es la tensión en que ambas actrices se han sumergido, dejando abierto cualquier desarrollo en esta historia.

En esta entrega la trama principal trae a la teniente Wayo (Freen), quien tiene la misión de proteger a la Princesa Catherine (Becky) luego de que se descubriera que hay un plan para asesinarla y que incluso quieren quitarle el trono, lo que dará pie a una historia llena de romance y acción.

[Official Trailer] The Air เสน่หาวาโย | บ้านวาทินวณิช 4 Element 🍃👸🏼 | ภารกิจที่เดิมพันด้วยหัวใจ ท่ามกลางเงาแห่งความไว้วางใจที่แปรเปลี่ยนเป็นภัยเงียบและความรู้สึกต้องห้ามที่กำลังท้าทายเส้นแบ่งซึ่งไม่อาจก้าวข้าม 💖



THE AIR OFFICIAL TRAILER #ตัวอย่างเสน่หาวาโย



📍 เริ่มตอนแรก 16… pic.twitter.com/4aY6RoHsds — iQIYI Thailand (@iQIYI_Thailand) May 5, 2026

¿Cuándo se estrena The Air, la nueva entrega de 4 Elements con FreenBecky y dónde verla?

Se ha confirmado que esta nueva serie llegará el sábado 16 de mayo de este año, en el que se espera que sea uno de los estrenos del año debido a la popularidad que FreenBecky ha alcanzado en los últimos años.

Esta serie se podrá ver a través de su versión sin cortes a través de la aplicación o el sitio web de iQIYI, siendo que de momento no se sabe con claridad en qué plataformas podrás verse en el continente americano.

¿Por qué son tan populares FreenBecky?

El dúo de actrices tailandesas ganó gran popularidad en el mundo entero debido a la química que han transmitido en pantalla y fuera de ella, pues en los eventos y giras de medios que han logrado dar con la que incluso llegaron a México, se confirmó el por qué son dos de las personalidades más buscadas. Hoy en día se han posicionado como dos figuras mundiales e incluso han establecido un amplio fandom por todo el mundo.

