¿Quiénes son FreenBecky y por qué México las quiere tanto?

Como sabrás, las actrices sensación de Tailandia Freen Sarocha Chankimha de 27 y Becky Patricia Armstrong de 23 años, mejor conocidas como FreenBecky han ganado popularidad por todo el mundo, siendo latinoamérica y México, lugares donde más han cautivado a sus fans.

La primera vez que se les vio en un proyecto fue en la serie tailandesa Secret Crush on You del año 2022, donde ciertamente tuvieron un rol discreto pues sus personajes Kongkwan y Fon fueron secundarios, aunque este proyecto les valió para seguir trabajando juntas.

¿Por qué son tan populares FreenBecky?

Fue en ese mismo 2022 cuando de la mano de GAP The Series llegó la primera serie GL (Girls Love) tailandesa, misma que fue transmitida de manera nacional, donde Khun Sam (Freen) y Mon (Becky) se ganaron el corazón de todo el público.

Dicha serie llegó a más de 800 millones de visualizaciones en YouTube en su primer año, consolidándose como una de las parejas del entretenimiento más queridas en Tailandia, donde rápidamente lograrás una conexión con sus fans.

El alcance que ha conseguido FreenBecky logró trascender fronteras de todo el mundo, siendo en países como México, Filipinas, Taiwán y Estados Unidos donde se han hecho de un fandom muy destacado, por lo que este 2025 realizarán el primer fan meeting.

FreenBecky por primera vez en México

Esta pareja del entretenimiento visitará México durante su gira por Latinoamérica: ‘FREENBECKY 1ST FAN MEETING’ (EL AMOR SE PROPAGA), donde estarán conviviendo con fans este lunes 1ro de septiembre en lo que será una noche inolvidable.

El encuentro tendrá lugar en el reconocido Teatro Metropólitan, el cual está ubicado en el corazón de la Ciudad de México, lugar donde se espera una convivencia con sus fans que han desarrollado una conexión sentimental con esta pareja luego de sus trabajos tan destacados en Tailandia.

Horarios de ‘FREENBECKY 1ST FAN MEETING’ en CDMX

12:00 hrs - Apertura de Mesa de Ayuda: Colocación de pulseras VIP, compradores de Add-On, tiers A, B, BB y C; recolección de póster oficial y photocards .

. 16:00 hrs - Apertura de puertas: Esta será para paquetes VIP y compradores upgrade.

17: 00 hrs - Inicio de beneficios para fans con paquetes VIP y compradores upgrade.

19:00 hrs - Apertura de puertas: Para Tiers A, B, C y upgrade.

19:30 hrs - Soundcheck y minitalk.

20:00 hrs - Apertura de puertas para el público en general.

21:00 hrs - Inicio del show.