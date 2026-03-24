ÚLTIMA HORA: Revelan primera imagen OFICIAL de la serie de Harry Potter, y dan una pista de cuando podríamos tener el primer tráiler

Los fans del "Wizarding World" se encuentran muy intrigados esta mañana, por una publicación hecha desde la cuenta oficial de la franquicia en conjunto con HBO. Este post indica que mañana, 25 de marzo, recibiremos una gran noticia o adelanto de la nueva serie de "Harry Potter".

La nueva imagen oficial muestra a nuestro protagonista de espaldas, caminando hacia lo que podría ser un juego de quidditch; lleva su túnica de jugador, la cual dice "Potter" y tiene el número 7, y también carga su escoba. Al frente se aprecian banderines con los escudos de "Gryffindor" y "Slytherin", además de un banderín improvisado con los nombres de "Fred" y "George".

La publicación simplemente dice "Mañana", en la descripción. No dice a qué se refiere ni incluye un anuncio específico, por lo que debemos esperar para otra actualización. Es probable que se refiera a un primer teaser o trailer para la serie de "Harry Potter". También podría tratarse de una fecha específica de estreno.

Cuándo sale la serie de "Harry Potter"

Todavía no se especifica cuándo se estrenará la nueva serie de "Harry Potter", la cual adaptará los libros a un ritmo de uno por temporada. En enero, la publicación especializada Deadline aseguró que los capítulos podrían salir a principios de 2027. Citando a Casey Bloys, CEO de HBO, "si me preguntas si eso significa en enero, febrero, marzo o abril, aún no estamos listos para decirlo. Yo diría que principios de 2027".

En el último año ha habido avances significativos para el proyecto: se anunció un cast oficial y se sabe que desde verano de 2025 estaba llevándose a cabo el rodaje para la primera temporada.

Según la revista Variety, estaba programado que las grabaciones de la primera temporada de "Harry Potter" se prolongaran hasta primavera de 2026. Se hará un descanso breve y se comenzará a rodar la segunda temporada, lo cual parece muy importante para que exista continuidad en relación a las edades de los protagonistas.