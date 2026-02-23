Merlina: Winona Ryder, Jenna Ortega y Tim Burton juntos de nuevo para la tercera temporada

Es oficial, tendremos un reencuentro en la temporada 3 de Merlina: Winona Ryder participará en la serie como estrella invitada. Por el momento, la producción mantiene completamente en secreto el personaje que interpretará. Sin embargo, esto no impide que los fans estén más que emocionados, pues esto confirma el poderoso reencuentro creativo entre Tim Burton, Jenna Ortega y la actriz.

Winona Ryder y Jenna Ortega: Un reencuentro que parece destino

Aunque nos gustaría pensar que este reencuentro es una bonita coincidencia del destino, no lo es. Recordemos que Winona trabajó recientemente con Jenna Ortega en Beetlejuice 2, donde ambas interpretaron a madre e hija bajo la dirección de Tim Burton. La mancuerna que hicieron fue muy aplaudida por los fans y ahora esa magia se trasladará a Nevermore Academy, algo que sin duda es bastante prometedor. Algo que resulta muy emocionante fue la declaración de Tim Burton, quien afirma que Winona Ryder “encaja perfectamente en este universo”.

¿Qué puede significar su personaje en la historia?

Aunque los detalles siguen bajo llave, existen varias posibilidades en torno a esta incorporación. Gracias a las palabras del director, se sabe que no se trata de un simple cameo; por lo que muchos piensan, podría ser un personaje ligado al pasado de Nevermore o incluso a la familia Addams. Algo que llama la atención es que justamente para esta temporada se contrató a Eva Green para dar vida a Ophelia, hermana de Morticia Addams, lo que sugiere que esta temporada podría apostar por explorar y expandir el linaje de la familia.

El fenómeno de Merlina sigue creciendo

La serie de Merlina no solo profundiza en la vida de uno de los personajes más populares de la familia Addams, sino que también es una producción que sigue incluyendo nombres con fuerte peso en la industria. Gracias a esto mantiene un tono juvenil, atrayendo a nuevas audiencias, pero sumando elenco que atrae a fans del cine gótico clásico.

Sea como sea, la presencia de Winona Ryder solo aumenta la expectativa en torno a la serie. ¿Qué papel piensas que tendrá?