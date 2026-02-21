¿KATSEYE en pausa? Manon Bannerman anuncia descanso temporal y preocupa a los fans

Esta es una de esas noticias que te caen como un balde de agua fría. Resulta que Manon Bannerman, integrante de KATSEYE, se tomará un descanso temporal para enfocarse en su salud y bienestar. Así lo confirmo en un comunicado oficial donde aclaro que el grupo apoya por completo su decisión y que su salida no significa que el grupo no vaya a continuar, pues seguirán activas en lo que ella se recupera. Sin embargo, eso no fue suficiente para calmar las aguas, pues los fans temen que el sonido y la dinámica del grupo musical cambie durante este periodo, lo que podría afectarles en determinado tiempo.

También te puede interesar: BLACKPINK revela el póster oficial de Deadline, su nuevo mini álbum tras casi cuatro años

¿Qué pasó con Manon de KATSEYE?

La noticia se difundió como pólvora a través de las redes sociales. Se reveló que Manon pausará su participación en las actividades grupales para priorizar su bienestar físico y emocional. El mensaje fue claro desde el principio: no se trata de una salida definitiva, sino de una pausa necesaria para ella.

A través de Weverse contactó a sus seguidores para asegurarles que está bien y muy agradecida con sus seguidores por el enorme apoyo en estos momentos. “Estoy saludable, estoy bien y cuidándome”, escribió, dejando claro que sigue en contacto con la comunidad EYEKONS. Muchos creen que esto se debe a la enorme exigencia que se pone en los integrantes de grupos de K-Pop, la cual suele pasarles factura a su salud.

KATSEYE seguirá activo… pero diferente

El grupo confirmó que, a pesar del descanso que tomará una de sus integrantes, continuará con sus compromisos programados. Sin embargo, la realidad es que cualquier pausa individual modifica inevitablemente la energía con la que se realiza un proyecto como este. KATSEYE se formó en 2023 durante un reality que buscaba crear un grupo de K-Pop que mezclara figuras llenas de carisma y hermosas voces. Gran parte del éxito de este tipo de proyectos es la mancuerna que hacen los miembros del grupo, por lo que sí podría afectar de alguna manera sus presentaciones.