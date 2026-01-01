Wonder Man: La nueva serie que Disney Plus lanza en enero 2026, ¿De qué tratará?

La primera serie anunciada para este año 2026 en el mes de enero es Wonder Man, una producción de Disney Plus, la cual forma parte del mundo de MARVEL . Sin duda, es un nuevo proyecto que ha generado diversas dudas sobre lo que abordará así que aquí te decimos todos los detalles sobre esta nueva historia.

¿De qué tratará Wonder Man, la nueva serie de Disney Plus?

Wonder Man es la nueva serie que Disney Plus lanzará el próximo 27 de enero de 2026. Esta producción contará con ocho episodios para su primer temporada. Es dirigida por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest. Es una historia basada en el cómic original de Marvel, escrito por Stan Lee, el cual lleva el mismo nombre de la serie.

La serie aborda la historia de los personajes Simon Williams y Trevor Slattery, actores que se sumergen en diversas situaciones con el único fin de formar parte de la nueva película de superhéroes: Wonder Man. A lo largo de los capítulos el personaje principal va a desarrollar capacidades sobrenaturales que lo llevarán a realizar cosas inimaginables. Brian Gay, ejecutivo de Marvel, dijo que el protagonista no tiene idea de lo que puede alcanzar con sus poderes.

Por otro lado, el antagonista Trevor Slattery es un personaje muy divertido que buscará una segunda oportunidad en el mundo del cine pues tiene la misión de hacer sentir orgullosa a su madre. Es por eso que la historia abordará el camino de un actor así como las adversidades que se le presentan en el camino. Destacan grandes valores como la amistad y el amor.

¿Quiénes formarán parte del cast de Wonder Man, la nueva serie de Disney Plus?

Yahya Abdul-Mateen II, será quien dé vida a Simon Williams, es un actor estadounidense, que ha destacado en el mundo del cine por participar en proyectos como El gran showman, Baywatch, Aquaman y The Get Down. En 2020 obtuvo un Premio Emmy en la categoría Mejor actor de reparto por su trabajo en Watchmen y ganó un Premio SAG en la categoría Mejor reparto por su participación en The Trial of the Chicago 7.

Por otro lado, Ben Kingsley, será quien dé vida a Trevor Slattery, quien es originario de Reino Unido y uno de los actores más reconocidos en el mundo del cine debido a su papel interpretando a Mahatma Gandhi en la película biográfica de este personaje tan importante en el mundo. Ese trabajo lo hizó merecedor de un Premio Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA. Otros de los talentos que formarán parte de Wonder Man serán Zlatko Burić, Arian Moayed y Byron Bowers.