¡CONFIRMADO! Ya se aprobó la segunda temporada de Harry Potter ¿Cuándo podría comenzar a filmarse?

La serie de Harry Potter se estrenará el 25 de diciembre de 2026 y aunque faltan 7 meses para este remake, de acuerdo con algunos medios, HBO ya ha confirmado la segunda temporada del Niño que vivió, y de acuerdo con la información que ha dado a conocer la plataforma de streaming, la Cámara Secreta podría estrenarse a finales del 2027, sin embargo, no se tiene una fecha exacta sobre cuándo podría comenzar a filmarse, pero se puede especular en que será en este mismo año.

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¿Cuántas temporadas de la serie de Harry Potter habrá?

La serie de Harry Potter promete llevar a la pantalla chica la historia de los 7 libros de J.K. Rowling, y posiblemente cada edición sea un libro de esta historia. En este sentido, La Piedra Filosofal es el primer cuaderno de esta obra literaria, le seguirá La Cámara de los Secretos, El Prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix, El Misterio del Príncipe y Las Reliquias de la Muerte.

Reparto de la serie de Harry Potter

Harry Potter-Dominic McLaughlin Hermione Granger-Arabella Stanton Ron Weasley-Alastair Stout Albus Dumbledore-John Lithgow Severus Snape-Paapa Essiedu Minerva McGonagall-Janet McTeer Rubeus Hagrid-Nick Frost Draco Malfoy-Salmón Ahumado Pratt Neville Longbottom-Rory Wilmot Dudley Dursley-Amós Kitson Petunia Dursley-Bel Powley Vernon Dursley-Daniel Rigby Molly Weasley-Katherine Parkinson Lucius Malfoy-Johnny Flynn Cornelius Fudge-Bertie Carvel Madame Hooch-Luisa Brealey Garrick Ollivander-Antón Menor Patil Parvati-Alessia Leoni Lavender Brown-Sienna Moosah Seamus Finnigan-Leo Earley Quirinus Quirrell-Lucas Thallon Argus Filch-Paul Whitehouse

¿De qué trata la saga de Harry Potter?

Brujas y magos viven en una sociedad mágica donde los más grandes trabajan y los más pequeños estudian; el colegio para que los jóvenes se preparen es Hogwarts, una escuela de Magia y Hechicería la cual hasta el momento en que se hace presente Harry Potter es dirigida por Albus Dumbledore, uno de los mejores hechiceros de la época.

La historia comienza con Hagrid llegando en la moto de Sirius Black con una canasta en donde está un pequeño bebé con una cicatriz en la frente, la cual fue causada por uno de los peores maleficios por parte de uno de los magos más tenebrosos de todos los tiempos, Voldemort.

En la Piedra Filosofal, Harry deberá entender que no es como todos los niños del planeta tierra y que su nombre es mucho más importante en el mundo mágico, descubre todo lo que vivirá este chico que entre las brujas y hechiceros es más conocido como: “El niño que vivió”.

