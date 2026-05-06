Los 4 mejores capítulos de Paw Patrol ideales para ver con tus hijos

En esta ocasión te contaremos cuáles son los 4 capítulos de la serie Paw Patrol que son ideales para ver con tus hijos. En esta historia los protagonistas son cachorros que son comandados por un niño llamado Ryder. Los perritos y sus razas son:

Chase-Pastor Alemán

Marshall-Dálmata

Rubble-Bulldog Inglés

Skye-Cockapoo

Rocky-Cachorro mestizo

Zuma-Labrador

Everest-Husky

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Los 4 capítulos de Paw Patrol que son ideales para ver con tus hijos

Temporada 7: Jet to the Rescue

Uno de los capítulos de la serie Paw Patrol que de los mejores para ver con tus hijos es el Jet to the Rescue el cual está disponible en la temporada 7. En este episodio los perritos viajan a Barkingburg para detener al Duque de Flappington, en dicho apartado se pueden ver muchos aviones y sobre todo, los nuevos trajes de los cachorros, los cuales son uno de los capítulos más atractivos debido a su arte visual.

Temporada 5: Mighty Pups

Este capítulo de Paw Patrol fue uno de los que cambiaron todas las reglas de la historia puesto que, en este episodio se les otorgaron superpoderes a los perritos, todo esto gracias a un meteorito dorado. Entonces, ver a Chase con supervelocidad o a Marshall controlando el fuego, da un plus y además es muy llamativo para los más pequeños que disfrutan toda la acción y adrenalina de la serie.

Temporada 1: Pups Save a Toof

Otro de los episodios que es ideal para ver con tus hijos es el Pups Save a Toof, en este capítulo Chase debe asistir al dentista, pero este integrante de la Patrulla Canina le tiene miedo. En dicho apartado se puede ver cómo es que humanizan a los protagonistas y trata un tema muy común entre los más pequeños que es ir al médico.

Temporada 2: Pups Save a Mer-Pup

Terminamos con un clásico, en este capítulo de la Patrulla Canina se puede ver un ambiente fantástico que vincula a los cachorros con las sirenas, aquí vemos una atmósfera mágica donde los perritos tienen que transformarse para una misión en el mar en la Bahía de la Aventura, esto hizo que la serie fuera más atractiva en sus inicios.