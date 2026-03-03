¿Listos para La Oficina? Reparto, estreno y más; esto es TODO lo que debes de saber sobre esta versión de The Office que llegará este mes a streaming

Oficialmente estamos a unos cuántos días del estreno de una de las series mexicanas más esperadas de los últimos años, pues La Oficina estará llegando a streaming, en lo que será uno de los proyectos que más expectativas han logrado gracias a The Office, su versión estadounidense que se estrenó hace más de 20 años.

Esta nueva serie se centrará en Jabones Olimpo, la empresa dedicada ubicada en Aguascalientes dedicada a la producción y venta de este artículo, aunque en el camino nos toparemos con Jerónimo Ponce III quien ha sido nombrado el gerente de la empresa aunque quizá no esté capacitado ni profesionalmente o moralmente para un puesto así.

¿Cuándo se estrena La Oficina México?

Fue a través de redes que se confirmó que esta nueva historia llegará a plataformas de Prime Video el próximo viernes 13 de marzo, en lo que se espera sea una de las series del año, pues si el humor es cercano (adaptado a la audiencia mexicana y latina) al que pudimos ver con Steve Carrell y compañía, esta podría ser una de las más vistas.

De momento se sabe que esta temporada de La Oficina cuenta con 8 episodios y se espera que toda la temporada esté disponible el mismo día, por lo que sería cuestión de esperar al recibimiento del público para saber sobre alguna temporada más a futuro.

¿Cuál es el reparto de La Oficina México?

Hasta ahora en esta nueva entrega se sabe sobre la participación de los siguientes actores y actrices:

Fernando Bonilla - Jerónimo Ponce III

Edgar Vila - Aniv Rubio

Alejandra Ley - Abi Delgado

Alexa Zuart - Mine Romero

Fabrizio Santini - Memo Guerrero

Además, este proyecto estuvo dirigido y producido por Gaz Alazraki, con Marcos Bucay como showrunner, equipo que ya ha entregado comedias populares como "Club de Cuervos", por lo que será cuestión de tiempo para que podamos ver el día a día de esta familia Godín.