La Oficina ya tiene fecha de estreno; esto es lo que debes saber sobre la adaptación mexicana de The Office

A más de 20 años de su estreno, The Office se volvió una de las comedias más queridas de todos los tiempos, pues capítulo a capítulo Michael, Dwight, Pam, Creed y compañía nos entregaron momentos únicos, por lo que los proyectos recientes de este universo han generado mucha emoción, así como grandes expectativas, y La Oficina , su versión mexicana no se ha quedado atrás.

Este martes 09 de febrero, esta adaptación ha confirmado su estreno, por lo que por fin podremos ver de qué va esta nueva historia donde conoceremos lo que se vive dentro de la compañía de Jabones Olimpo, con sede en Aguascalientes; misma que se encuentra bajo el mando de Jerónimo Ponce III, el gerente que ha heredado su puesto sin tener la experiencia necesaria, ¿Qué podría salir mal?

¿Cuándo se estrena “La Oficina"?

De acuerdo con el último tráiler oficial posteado en redes, La Oficina llegará a la plataforma de Prime Video este próximo viernes 13 de marzo en lo que se espera que sea una de las comedias mexicanas más populares de los últimos años, pues aunque hacer una adaptación literal de lo que fue la versión estadounidense es algo muy complicado, hacerla “a la mexicana” podría resultar igual de buena.

En el mismo anuncio, se ha informado que esta comedia incorrecta llegará de la mano de los creadores de la serie “Club de Cuervos”, por lo que a semanas de su llegada, se ha generado una gran expectativa y con los primeros avances liberados, la respuesta en redes ha sido positiva, pues The Office tiene uno de los fandoms más exigentes.

¿De qué tratará La Oficina, la versión mexicana de The Office?

Esta nueva historia contará con ocho episodios, donde podremos ver las desventuras de Jerónimo Ponce III, quien justo como soñaba su abuelo, ha tomado las riendas de la empresa que fundó “Jabones Olimpo”, aunque este al parecer no está preparado profesional ni mentalmente para un cargo de este tipo, aunque su equipo de trabajo hará todo lo posible por salvar su empresa (y no perder su empleo).

Dentro de esta vida “godín”, podremos ver escenarios típicos (hablando por algunos, claro), otros un tanto surrealistas y lo que conlleva trabajar dentro de una oficina, donde las relaciones laborales y personales todo el tiempo están fluyendo con el fin de prosperar.

¿Cuál es el reparto de La Oficina?

Esta versión está dirigida y producida por Gaz Alazraki, con Marcos Bucay como showrunner y ya ha confirmado a su elenco, el cuál contará con:

