⁠¿Steve Harrington muere en Stranger Things 5 Volumen 2? Esto es lo que se sabe a horas de su ESTRENO

A pocas horas del estreno del volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things , mucho se ha teorizado sobre una (o algunas) posibles muertes, pues si algo ha caracterizado esta serie es que además de darnos momentos épicos, también suele ser de lo más desgarradora y aquí entre uno de los personajes más queridos: Steve Harrington.

En cuanto se estreno la primera parte de esta última temporada, cientos de teorías comenzaron a inundar las redes sociales, donde muchos fanáticos especularon sobre el adiós de “la niñera” del grupo de amigos y es que conforme pasan los días, esto pareciera tener cada vez más sentido.

¿Steve Harrington muere en Stranger Things?

Si bien, sabemos que HOY se estrenará la segunda parte de esta serie, aún no hay nada confirmado, aunque en palabras de los creadores de la serie, los Hermanos Duffer, esta Navidad será “dolorosa”, por lo que se da por hecho que algo bastante malo sucederá con alguno de los personajes.

El actor que interpreta a Steve, Joe Keery ha mencionado en repetidas ocasiones que está muy satisfecho con el cómo terminó el arco de su personaje y espera que a los fans también les gustará el cierre, lo que podría significar ¿Algún sacrificio?

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 Volumen 2 en México?

La tan esperada segunda parte de Stranger Things llegará a streaming en punto de las 7:00 pm, lo que será una de las navidades más especiales, pues estaríamos llegando al fin de una serie que nos ha acompañado por casi una década.

Es importante mencionar que este 25 de diciembre de no conoceremos el final de la serie como tal, pues únicamente podremos ver 3 capítulos:



Capítulo 6 - Shock Jock

Capítulo 7 - Escape from Camazotz

Capítulo 8 - The Bridge

Siendo que el final de la serie será este 31 de diciembre, por lo que tendremos que esperar una semana más para saber el desenlace de una de nuestras series favoritas.