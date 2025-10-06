Bad Bunny ROMPE EL SILENCIO en SNL por las críticas recibidas por su próxima participación en el Super Bowl y los pone a aprender español

Hace unos días se confirmó que Bad Bunny se haría cargo del show de medio tiempo del Super Bowl LX, noticia que ha emocionado a millones de personas y ha generado debate entre otras cuantas, quienes han cuestionado la capacidad, el mensaje, la cultura y la nacionalidad del artista, a lo que el puertorriqueño les ha respondido de manera contundente en (Saturday Night Live).

Benito fue el presentador del primer episodio de la nueva temporada, programa donde pudo dar sus primeras declaraciones sobre las críticas que ha recibido por encabezar uno de los espectáculos más vistos en todo el mundo, donde el artista advirtió al público que tienen 4 meses para aprender a hablar español.

¿Qué fue lo que dijo Bad Bunny en SNL sobre su futura presentación en el Super Bowl?

Para esta segunda conducción de Bad Bunny en Saturday Night Live, el programa de humor más longevo de Estados Unidos (51 temporadas), el cantante dijo unas palabras que tanto han emocionado como respondido a críticas de un sector conservador estadounidense:

“Estoy muy emocionado de estar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz”, mencionó en el idioma inglés, para después hablar español y decir:

“Especialmente a todos los latinos y las latinas del mundo entero y aquí en Estados Unidos. Todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestro huella y aportación en este país, nadie nunca la podra sacar ni borrar”, declaró.

Por último, volvió a hablar en inglés estas palabras:

“Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender (español)”.

¿Cuándo será el próximo Super Bowl y qué podemos esperar de este show de medio tiempo?

El Super Bowl LX se jugará el próximo 8 de febrero del 2026 en el estadio Levi’s Stadium, el cuál está ubicado en Santa Clara, California y su show de medio tiempo ya ha generado expectativas sobre lo que podría ser la presentación de Bad Bunny, quien en los últimos años se ha convertido en una de las figuras internacionales más seguidas y en un referente social latino.

El show de “El Conejo Malo” ha generado diversas críticas de un sector conservador de los Estados Unidos, mismo que se ha posicionado respecto a las redadas contra la gente latina en dicho país.