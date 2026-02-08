¿Miedo a Kendrick Lamar? Este es el motivo por el que Drake habría RECHAZADO aparecer junto a Bad Bunny en el Super Bowl:

Estamos a instantes de presenciar el histórico Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, donde “El Conejo Malo”, evento que ha sido de los más comentado en las últimas semanas, sobre todo por el clima político que enfrenta la comunidad latina en los Estados Unidos y por el éxito mundial de Benito, dos de los ingredientes que harán única esta presentación.

¿Dónde ver GRATIS el show de Medio Tiempo de Bad Bunny HOY?

Por un lado se ha especulado sobre los invitados que el puertorriqueño podría tener en el Show de Medio Tiempo, donde uno de los más sonados ha sido Drake quien podría contraatacar a Kendrick Lamar luego de que este le "tirara" en televisión mundial en el mismo evento con una polémica presentación.

¿Drake estará con Bad Bunny en el Super Bowl?

Tras muchas especulaciones, una fuente cercana al artista canadiense habría declarado que rechazó la invitación del boricua para no “robar la atención”, siendo que quiere que todo el mundo centre su mirada en Bad Bunny y que se deje de lado toda la polémica de Drake y Kendrick Lamar.

"Drake dijo “no” porque quiere que todos se concentren en su hermano Benito. Quiere que Bad Bunny disfrute el momento, que haga lo suyo y que su momento no esté rodeado de ruido sobre ningún tipo de venganza contra Kendrick". "Quiere que su amigo brille y que rinda homenaje al mundo latino a su manera, sin que Drake sea el centro de atención".

Con esto se ha descartado totalmente la posibilidad de ver a dos de los artistas de géneros urbanos más seguidos juntos en el show más visto de los Estados Unidos cantando "MÍA", aunque las expectativas sobre lo que será este momento ha mantenido a medio mundo a la expectativa.

¿Dónde ver el Super Bowl de Bad Bunny?

El Super Bowl LX que será disputado entre New England Patriots vs los Seattle Seahawks será este domingo 08 de febrero y la transmisión iniciará en punto de las 5:00 de la tarde, el cuál podrás seguir a través de las señales de Azteca 7, quien traerá la mejor cobertura con nuestros especialistas para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucede en el terreno de juego y claro, en el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny.