Bad Bunny es la estrella del momento. Tras ganar Álbum del Año en los Premios Grammy 2026 , el oriundo de Vega Baja, Puerto Rico, ajusta los últimos detalles para su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 . Hace diez años, esa idea ni siquiera pasaba por la cabeza de Benito, pues el artista aún trabajaba como empacador en un supermercado. A continuación, te mostramos el antes y después de la superestrella: así ha cambiado con el paso de los años.

¿Cómo se hizo famoso Bad Bunny?

Bad Bunny incursionó en el mundo de la música desde hace más de una década. Su primera canción fue lanzada vía Soundcloud, bajo el título de "Guêrr34ndo Con Lebrón"; pero no fue hasta 2016 que su nombre comenzó a sonar tras lanzar el sencillo “Diles”. En aquel momento, Benito aún trabajaba como empacador en un supermercado. No obstante, su canción llegó a oídos del productor DJ Luian, quien le ofreció un contrato con su sello discográfico, Hear This Music. El artista aceptó y renunció a su empleo para seguir su sueño en la música.

El antes y después de Bad Bunny: así ha cambiado el artista del Super Bowl 2026 con el paso de los años

Un año después, Benito ya se encontraba colaborando con grandes artistas del género, como Karol G, Becky G, J Balvin, Prince Royce, Ozuna y Nicky Jam, por mencionar algunos, dando inicio a una de las carreras más importantes en la industria del género urbano. Su álbum debut fue lanzado en 2018 bajo el nombre de X 100pre, seguido de Oasis en 2019. Este último álbum contó con ocho colaboraciones con J Balvin y lanzó a Bad Bunny a un nuevo nivel de fama. Meses después de su lanzamiento, ambos artistas fueron invitados especiales del Halftime Show de Jennifer Lopez y Shakira para el Super Bowl de 2020.

Días después de su aparición en el Super Bowl, Bad Bunny lanzó su tercer álbum de estudio, YHLQMDLG. A este le siguieron Las Que No Iban a Salir (2020), El Último Tour el Mundo (2020), Un Verano Sin Ti (2022), Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023) y DeBí TiRAR MáS FOToS (2025). Ahora, a diez años de haber renunciado a su puesto como empacador, Bad Bunny regresa a los escenarios del Super Bowl como headliner. Este es el antes y después del artista:

| Crédito: Getty Images - Christopher Polk / Alexander Tamargo

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026? Así lo puedes ver EN VIVO y GRATIS

Bad Bunny es el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se llevará a cabo este domingo, 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El kick off se dará a las 5:30 p.m. (hora de México), por lo que el show del boricua podría empezar entre 6:30 pm y 7:00pm. Tanto el partido como el espectáculo podrán seguirse EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, nuestro sitio web oficial y la app móvil de TV Azteca En Vivo.