¿Cuántos premios ganó Bad Bunny en los Grammys 2026? Así está haciendo historia en la ceremonia

Independientemente de su número de triunfos en la edición 68 de los premios de la Recording Academy, Bad Bunny ya hizo historia en los Grammys 2026 . Es el primer intérprete en español que tuvo nominaciones en tres de las cuatro categorías principales de la premiación : Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

Además de las ya mencionadas, Bad Bunny compitió por Mejor Interpretación de Música Global, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Portada de Álbum.

Cuántos premios ganó Bad Bunny en los Grammys 2026

El intérprete puertorriqueño no se fue con las manos vacías, al momento lleva dos premios Grammy en la noche del 1° de febrero.

Antes de que iniciara la ceremonia, Benito Antonio Martínez Ocasio recibió el premio de Mejor Interpretación de Música Global por "EoO".

Al ganar Mejor Álbum de Música Urbana, también tuvo la oportunidad de subir al podio; aprovechó para hacer un potente discurso en favor de las comunidades migrantes en Estados Unidos y en contra de ICE.