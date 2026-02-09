El EMOTIVO homenaje de Bad Bunny a México en el medio tiempo del Super Bowl 2026; VIDEO

Bad Bunny dio un espectáculo con su show de medio tiempo del Super Bowl 2026... y no se olvidó de México. El ganador del Grammy al mejor álbum, con Debí de Tirar Más Fotos, lanzó un mensaje a Latinoamérica, en el que mencionó a México, como parte del reconocimiento de una serie de menciones que hizo a las naciones latinoamericanas, naciones en las que está una gran parte de su público.

Te puede interesar: Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO el concierto del halftime HOY domingo 8 de febrero; show por internet y en línea con posible invitados, horario y playlist

Fue en la parte final de su show de medio tiempo, en el que el cantante puertorriqueño dijo "God Bless America" y posteriormente empezó a nombrar a varios países del conteninte americano:

"Viva Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Viva México", dijo Benito Martínez Ocasio, el verdadero nombre de Bad Bunny.

Posteriormente, el cantante puertorriqueño hizo una pausa y su banda empezó a tocar Debí Tirar Más Fotos, que fue una de las canciones más representativa de su último disco y que, además, fue con la que cerró su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Reacciones de fans al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar en las diferentes redes sociales. En X, por ejemplo, algunos usuarios como @cholulteca98, subieron un video en el que gritaron cuando Bad Bunny mencionó a México.

Posteriormente, los jóvenes siguieron gritando, demostrando la emoción que tuvo el momento en el que cantante caribeño mencionó a México.

¿Cuáles fueron las canciones que cantó Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026?

El puertorriqueño protagonizó su actuación en el Super Bowl 2026 con la mayoría de canciones de su disco Debí Tirar Más Fotos, pero también incluyó algunas otras que son parte de sus otros trabajos discográficos. La lista de canciones que interpretó en Santa Clara fue:

