Show de medio tiempo de Super Bowl 2026: Estos fueron los invitados a la casita de Bad Bunny

La casita de Bad Bunny se volvió viral durante su gira de Debí Tirar Más Fotos Tour, pues en ella se encuentran celebridades de talla internacional durante sus shows. En el espectáculo de medio tiempo estas no podían faltar, y pudimos disfrutar de la presencia de Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B, entre otras celebridades.

¿Quiénes estuvieron presentes en la casita del show de medio tiempo de Bad Bunny?

Bad Bunny dio uno de los espectáculos más icónicos del medio tiempo del Super Bowl. En este show no podía faltar la emblemática casita del puertorriqueño. Sí, la misma que usa en sus conciertos, adaptada para este espectáculo sin precedentes. Como cada vez que esta está presente, los famosos se hicieron presentes en la fiesta latina del cantante. Los rostros que viste en el show fueron los de:



Karol G

Ricky Martin

Pedro Pascal

Jessica Alba

Cardi B

Young Miko

|Crédito: Getty Images

Ricky Martin y Lady Gaga fueron los invitados al show

Otro momento a destacar fue la presencia de Lady Gaga y Ricky Martin en el show de medio tiempo del Super Bowl junto a Bad Bunny. Fue toda una fiesta con baile; incluso la cantante bailó junto al puertorriqueño “Un baile inolvidable”. Por otro lado, el también cantante puertorriqueño Ricky Martin sorprendió al subir al escenario a cantar una de las canciones más emblemáticas del último álbum del Conejo Malo, llamado Debí tirar más fotos.

Este es el setlist completo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Durante semanas la gente estuvo pensando en las canciones que Bad Bunny podría cantar durante su show, una tarea difícil, pues es un cantante con múltiples éxitos. Finalmente, el día llegó y estos fueron los temas que formaron parte de su setlist:



Tití Me Preguntó

Me porto bonito

Yo perreo sola

Mia 5. Monaco

Safaera

I Like It

El Apagón

La Mudanza

Nuevayol

Baile Inolvidable

DTMF

Bad Bunny y el orgullo latino

Bad Bunny emocionó a miles de fanáticos, e incluso, países enteros cuando decidió hablar de la unión y paz mundial, mencionando a cada uno de los países que conforman el continente americano. Personas en redes sociales ya reaccionan al momento con frases profundas o con simple emoción por ver su bandera en un evento de esta magnitud.

El emotivo gesto de Bad Bunny para Toñita en el Super Bowl 2026

El nombre de Toñita apareció por primera vez en la canción de Nuevayol. Resulta que ella es la dueña del Caribbean Social Club de Brooklyn, uno de los últimos clubes sociales de raíces puertorriqueñas en Nueva York. Pues resulta que ella estuvo presente en el Super Bowl, un detalle que emociona a toda una cultura, por su relevancia.

