Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Ver EN LÍNEA y EN VIVO el concierto de medio tiempo HOY domingo 8 de febrero; show de halftime gratis, online y por internet con posible horario, invitados y playlist

El Super Bowl 2026 promete ser histórico, no solo por el juego que veremos entre los Patriotas y los Seahawks, pues TODOS estamos esperando el show de Medio Tiempo que dará Bad Bunny , vale la pena recordar que desde que se dio el anuncio todo el halftime se vio envuelto en polémicas que llegaron hasta comentarios del presidente de Estados Unidos afirmando que no conocía la música del originario de Puerto Rico. Sin embargo eso parece no detener, si no al contrario, impulsar las seguras millones de vistas que el Conejo Malo obtendrá esta tarde de domingo , y para que no te pierdas ni a quiénes invitó, ni qué canciones cantó y sepas cada uno de sus pasos previo a que llegue al Levi's Stadium, no te pierdas EN VIVO nuestra cobertura minuto a minuto.

¿En dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026 Seattle Seahawks vs New England Patriots?

El Super Bowl 2026 lo podrás ver totalmente GRATIS y EN VIVO a través de la transmisión de Azteca 7, y por supuesto a través de nuestro sitio web al que puedes acceder dentro del sitio.