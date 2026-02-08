Tras hacer historia en los Grammy: 7 motivos para NO PERDERTE el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny

No está de más decir que Benito Ocasio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny es hoy por hoy uno de los artistas más solicitados de todo el mundo, pues cada concierto que ofrece termina siendo sold out en cuestión de minutos, sin importar el país o región en donde se presente.

Tras haber hecho historia en la edición 68° de los Grammy celebradas este domingo pasado, “El Conejo Malo” se encuentra en uno de los momentos más altos de toda su carrera (cosa que parece no tener techo), por lo que verlo en el próximo Show del Medio Tiempo del Super Bowl LX es algo que nadie se quiere perder pues irá directo a la historia.

¿Por qué el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny será histórico?

El tono político que se vive en Estados Unidos: Recientemente muchos artistas han mostrado su postura respecto a los derechos humanos y de los latinos frente a las medidas tomadas por el gobierno de Trump y el ICE, siendo Bad Bunny uno de los primeros en salir a abogar por los que no tienen voz.



Recientemente muchos artistas han mostrado su postura respecto a los derechos humanos y de los latinos frente a las medidas tomadas por el gobierno de Trump y el ICE, siendo Bad Bunny uno de los primeros en salir a abogar por los que no tienen voz. Su gran momento musical: Sí, el artista se llevó tres Grammy a un domingo de su Show de Medio Tiempo, pero Bad Bunny siempre ha sido un artista de la gente e independientemente de los reconocimientos de la Academia, hoy en día es el artista más reproducido en todo el mundo.



Sí, el artista se llevó tres Grammy a un domingo de su Show de Medio Tiempo, pero Bad Bunny siempre ha sido un artista de la gente e independientemente de los reconocimientos de la Academia, hoy en día es el artista más reproducido en todo el mundo. La madurez que ha conseguido como artista: Este Show de Medio Tiempo será la segunda vez que pise este evento, aunque en perspectiva, han pasado ya 6 años desde que compartió escena con JLO y Shakira, hoy es un artista que ha tenido una gran evolución musical, lirica y personal.



Este Show de Medio Tiempo será la segunda vez que pise este evento, aunque en perspectiva, han pasado ya 6 años desde que compartió escena con JLO y Shakira, hoy es un artista que ha tenido una gran evolución musical, lirica y personal. El apoyo que tiene por la comunidad artística en Estados Unidos: Aunque muchos de nosotros esperamos la participación de artistas latinos en su Show, la realidad es que este evento global puede servir para unificar aún más la brecha entre artistas latinos y estadounidenses, tal como se vio con la ovación con recibió al ganar el premio al “Álbum del Año” en los Grammy.



Aunque muchos de nosotros esperamos la participación de artistas latinos en su Show, la realidad es que este evento global puede servir para unificar aún más la brecha entre artistas latinos y estadounidenses, tal como se vio con la ovación con recibió al ganar el premio al “Álbum del Año” en los Grammy. La consolidación como el artista más grande de los últimos años: En la actualidad, Bad Bunny ya es un ícono global y verlo en la mesa de artistas como Michael Jackson, Bruno Mars, Lady Gaga o U2 ya no suena tan descabellado pues ha puesto a todo el mundo a hablar español, tal como lo prometió hace meses.



En la actualidad, Bad Bunny ya es un ícono global y verlo en la mesa de artistas como Michael Jackson, Bruno Mars, Lady Gaga o U2 ya no suena tan descabellado pues ha puesto a todo el mundo a hablar español, tal como lo prometió hace meses. El anuncio de más fechas: Si bien, hace mes y medio Benito conquistó la Ciudad de México, es un secreto a voces que el cantante estaría regresando a tierras aztecas, y no solo a la capital, sino a Guadalajara y Monterrey y en vez de llegar al Estadio GNP, tendría shows en el nuevo Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).



Si bien, hace mes y medio Benito conquistó la Ciudad de México, es un secreto a voces que el cantante estaría regresando a tierras aztecas, y no solo a la capital, sino a Guadalajara y Monterrey y en vez de llegar al Estadio GNP, tendría shows en el nuevo Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). La transmisión de Azteca 7: Como cada año, la señal de Azteca llevará hasta tu hogar el que se espera sea el mejor partido de fútbol americano del año y uno de los espectáculos culturales más diversos de todos los tiempos, por lo que será un Ritual Inolvidable.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

La cita para ver el partido de fútbol americano más esperado de todos y el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny es este próximo domingo 08 de febrero en punto de las 5:00 de la tarde a través de las señales de Ateca 7, nuestro sitio web y la app oficial de TvAztecaEnvivo.