Cuál ha sido el Super Bowl más caro de toda la HISTORIA de la NFL

Con la postemporada 2025-2026 de la National Football League, el Súper Tazón ya está a la vista; y aquí te diremos cuál es el Super Bowl más caro en toda la historia de la NFL. El trofeo Vince Lombardi, se llevará a cabo el domingo 8 de febrero y lo podrás ver a través de la mejor señal, que es de Azteca 7. El show de medio tiempo no tiene ningún costo para la liga, puesto que, los artistas que cantan en ella no cobran nada.

¿Cuál ha sido el show de medio tiempo más caro en toda la historia de la NFL?

Aunque los shows de medio tiempo de la NFL tienen un precio de 15 millones de dólares, la realidad es que a lo largo de la historia de este evento sí se han dado algunos espectáculos más caros; y las producciones son cada vez más ostentosos, por lo que, la liga ha llegado a invertir hasta 20 millones de dólares en un acto de este tipo.

En el 2021, The Weeknd fue la estrella del show de medio tiempo y muchos esperaban ver un espectáculo asombroso, ya que el mundo venía saliendo de la pandemia; y de acuerdo con Forbes, este acto fue uno de los más caros en la NFL , ya que, en la producción se habrían gastado unos 17 millones de dólares.

Otro de los shows de medio tiempo muy caro, fue el que protagonizó Usher, el cantante ocupó una producción de por lo menos 15 millones de dólares, y parte de este dinero se ocupó para pagar el sueldo de 3 mil personas, así como los gastos de publicidad y el precio de la escenografía que se utilizó.

El espectáculo de Shakira con Jennifer López-13 millones de dólares

Prince en el Super Bowl del 2017-12 millones de dólares

Bruno Mars y Aerosmith en el 2014-11 millones de dólares

Lady gaga en el Super Bowl del 2017-10 millones de dólares

¿Por qué los artistas que cantan en el show de Medio Tiempo del Super Bowl no cobran?

La NFL es la que cobre todos los costos de la producción de este espectáculo de la National Football League como: seguridad, logística, equipo técnico, efectos especiales y escenarios; estos precios son muy elevados y el rango que se llegan a gastar es de 10-17 millones de billetes verdes.

Sin embargo, los artistas que participan en el show de medio tiempo no reciben ningún pago; y la National Football League sólo cubre los gastos del viaje y hospedaje para ellos y su equipo; los cantantes aceptan porque el Super Bowl tiene como beneficio que, por lo menos 100 millones de espectadores los vean; tras el evento, los artistas ganan más streams, visibilidad internacional, ventas y descargas; además que, los patrocinadores llegan a financiar parte del branding y de la producción.