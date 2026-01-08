Avengers Doomsday, Super Mario Galaxy, ¿y qué otros? Estos son los trailers que podrían revelarse durante el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 se espera ser uno de los partidos y Medios Tiempos más vistos de los últimos años, y es que edición tras edición nos encontramos con un evento que alcanza a todos: tanto a los que disfrutan del americano, a quienes les importa solo la música y claramente a aquellos que tienen sus ojos puestos en los próximos estrenos en la pantalla grande. Como cada año el Super Bowl nos traerá avances y trailers de las películas más comentadas y esperadas del momento, y estas son nuestras predicciones de cuáles podríamos ver próximamente.

De acuerdo a diferentes insiders y muchos rumores en redes sociales se estima que los avances o spots de las películas que se estrenan este año sean de:



Super Mario Bros Galaxy: La Película

Avengers Doomsday

Toy Story 5

Scream 7

Scary Movie 6

Michael

El Diablo Viste a la Moda 2

La Odisea

Recordemos que estos títulos son de las películas más esperadas, y es que desde el anuncio de su realización todas y cada una de ellas ha causado conmoción tanto en la gente que sigue todo respecto a estrenos como aquellos que a lo mejor no están al tanto de ellos. Sin embargo hasta el momento no contamos con una confirmación oficial de parte de los estudios detrás de las películas, por lo que tendremos que esperar a que avance enero para saber si las predicciones se vuelven realidad, y ojalá que sí.

¿Qué trailers se liberaron en el Super Bowl 2025?

Para que nos demos una idea del nivel de producciones anunciadas durante el Super Bowl, el año pasado estos fueron algunos de los trailers que se revelaron durante los cortes comerciales:



Thunderbolts

Lilo & Stitch (live action)

Cómo Entrenar a Tu Dragón (live action)

Misión Imposible: Sentencia Final

Jurassic World Rebirth

F1

Novocaine

Los Pitufos

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero y podrás verlo a través de la pantalla de Azteca 7.