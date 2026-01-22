¿Cuánto cuesta ir al Super Bowl 2026 desde CDMX? Esto es lo que gastarías
Ir al Super Bowl 2026 desde la CDMX es el sueño de cualquier fanático. Aquí te dejamos el costo de cuánto dinero necesitas para vivir la experiencia completa.
Si eres fan del fútbol americano y te gustaría ir a ver a tu equipo jugarse el todo por el todo en el Super Tazón, puede que te estés preguntando cuánto cuesta ir al Super Bowl 2026 desde CDMX. Aquí tenemos para ti la respuesta rápida: puedes gastar desde 60 mil pesos hasta más de 250 mil pesos. Recuerda que todo depende de la estrategia que apliques al viajar, pues hay forma de economizar un viaje como este.
Esto es lo que cuesta viajar al Super Bowl 2026
Boletos para asistir al Super Bowl 2026
La verdad es que lo más caro de todo es conseguir una entrada al Super Bowl. Aquí no hay manera “barata” de entrar. Aunque los precios cambian cada año dependiendo de la demanda y reventa. Estos son los costos aproximados que podrías encontrar:
- Entrada más accesible (reventa): $3,500 – $6,000 USD
- Buen asiento / zona media: $7,000 – $12,000 USD
- VIP o experiencias premium: $15,000 USD o más
Si traducimos estos costos a precios mexicanos, estaríamos hablando de que te costaría un aproximado de $60,000 a $250,000 solo en los boletos.
Vuelo redondo desde CDMX
Antes de darte los precios, aquí tenemos un consejo para ti: NO hagas compras de última hora o muy cerca de la fecha, pues los costos suelen elevarse.
- Vuelo económico: $8,000 – $15,000 MXN
- Costo del vuelo cercano a la fecha del evento + equipaje: $16,000 – $25,000 MXN
Hospedaje
Este es el verdadero dolor de cabeza de este viaje, pues el fin de semana de Super Bowl, los hoteles (y sus derivados) se vuelven una locura:
- Lugar sencillo y retirado del evento: $2,000 – $4,000 MXN por noche
- Hotel con más comodidades: $4,500 – $9,000 MXN por noche
- Zona top / lujo: $10,000 – $20,000+ MXN por noche
Si sacamos el cálculo para 3 noches, estaríamos hablando de que gastarías alrededor de $6,000 a $60,000 MXN solo en hospedaje.
Transporte, comida y gastos “invisibles”
También es necesario tomar en cuenta que necesitarás comer y moverte al estadio, aeropuerto, hotel y algún lugar turístico.
- Uber/taxis/metro: $1,500 – $4,000 MXN
- Comidas + bebidas: $3,000 – $8,000 MXN
- Merch oficial: $1,500 – $10,000 MXN
- Seguro de viaje + extras: $1,000 – $3,000 MXN
Presupuesto total para ir al Super Bowl 2026 desde CDMX
No saques tu calculadora; si quieres una suma aproximada del total, te dejamos aquí tres referencias de menor a mayor costo:
- Opción económica: $60,000 – $95,000 MXN
- Opción cómoda: $120,000 – $180,000 MXN
- Opción de lujo: $200,000 – $350,000 MXN