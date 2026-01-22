¿Cuánto cuesta ir al Super Bowl 2026 desde CDMX? Esto es lo que gastarías

Si eres fan del fútbol americano y te gustaría ir a ver a tu equipo jugarse el todo por el todo en el Super Tazón, puede que te estés preguntando cuánto cuesta ir al Super Bowl 2026 desde CDMX. Aquí tenemos para ti la respuesta rápida: puedes gastar desde 60 mil pesos hasta más de 250 mil pesos. Recuerda que todo depende de la estrategia que apliques al viajar, pues hay forma de economizar un viaje como este.

También te puede interesar: ¿Cuánto cuesta anunciarse en el Super Bowl? El precio REAL de un comercial en 2026

Esto es lo que cuesta viajar al Super Bowl 2026

Boletos para asistir al Super Bowl 2026

La verdad es que lo más caro de todo es conseguir una entrada al Super Bowl. Aquí no hay manera “barata” de entrar. Aunque los precios cambian cada año dependiendo de la demanda y reventa. Estos son los costos aproximados que podrías encontrar:



Entrada más accesible (reventa): $3,500 – $6,000 USD

(reventa): $3,500 – $6,000 USD Buen asiento / zona media : $7,000 – $12,000 USD

: $7,000 – $12,000 USD VIP o experiencias premium: $15,000 USD o más

Si traducimos estos costos a precios mexicanos, estaríamos hablando de que te costaría un aproximado de $60,000 a $250,000 solo en los boletos.

Vuelo redondo desde CDMX

Antes de darte los precios, aquí tenemos un consejo para ti: NO hagas compras de última hora o muy cerca de la fecha, pues los costos suelen elevarse.



Vuelo económico : $8,000 – $15,000 MXN

: $8,000 – $15,000 MXN Costo del vuelo cercano a la fecha del evento + equipaje: $16,000 – $25,000 MXN

Hospedaje

Este es el verdadero dolor de cabeza de este viaje, pues el fin de semana de Super Bowl, los hoteles (y sus derivados) se vuelven una locura:



Lugar sencillo y retirado del evento : $2,000 – $4,000 MXN por noche

: $2,000 – $4,000 MXN por noche Hotel con más comodidades: $4,500 – $9,000 MXN por noche

$4,500 – $9,000 MXN por noche Zona top / lujo: $10,000 – $20,000+ MXN por noche

Si sacamos el cálculo para 3 noches, estaríamos hablando de que gastarías alrededor de $6,000 a $60,000 MXN solo en hospedaje.

Transporte, comida y gastos “invisibles”

También es necesario tomar en cuenta que necesitarás comer y moverte al estadio, aeropuerto, hotel y algún lugar turístico.



Uber/taxis/metro : $1,500 – $4,000 MXN

: $1,500 – $4,000 MXN Comidas + bebidas : $3,000 – $8,000 MXN

: $3,000 – $8,000 MXN Merch oficial: $1,500 – $10,000 MXN

$1,500 – $10,000 MXN Seguro de viaje + extras: $1,000 – $3,000 MXN

Presupuesto total para ir al Super Bowl 2026 desde CDMX

No saques tu calculadora; si quieres una suma aproximada del total, te dejamos aquí tres referencias de menor a mayor costo:

