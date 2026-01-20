¿Los Simpsons saben quién ganará el Super Bowl LX? Estas son TODAS veces que la familia amarilla ha acertado al juego más importante de la NFL

Estamos a unas cuantas semanas de uno de los eventos deportivos más esperados del año, aquel que hace que todos seamos expertos en futbol americano y en organización de eventos… Nuestro querido Super Bowl , pero si hay alguien que es más sabio en este terreno es el mismo Matt Groening, el creador de Los Simpson.

¿Qué tiene qué ver este dibujante con “El Super Tazón"? Como seguramente habrás notado en más de alguna ocasión, el dibujante, productor y escritor de 71 años es el corazón de la serie, misma que en repetidas ocasiones ha “predicho” el futuro y dentro de estas visiones también se ha involucrado el Super Bowl.

¿Cuáles fueron las predicciones de Los Simpsons en el Super Bowl?

Nuestros personajes amarillos favoritos nos han acompañado a través de las décadas (van para cuatro), y dentro de esta extensa historia le han atinado al algunos sucesos del juego más esperado del año, por lo que podrías tomar nota para el de este 2026 pues Los Simpsons le han atinado a:

En el episodio "Lisa the Greek" de la tercera temporada emitida en 1992, Lisa tiene una cierta habilidad para predecir ganadores de los partidos de fútbol americano dando con el ganador de tres Super Bowl:



Predijeron correctamente la victoria de los Washington Redskins sobre los Buffalo Bills solo tres días antes del Super Bowl XXVI de 1992.

solo tres días antes del de 1992. En la retransmisión del capítulo se regrabaron algunos diálogos para contextualizar entre la disputa del anillo entre los Dallas Cowboys, quienes vencieron a los Bills en el Super Bowl XXVII de 1993.



de 1993. Finalmente, para el Super Bowl XXVIII del año 1994 se volvió a emplear esta práctica y Lisa acertó de nuevo en la victoria de los Cowboys, quienes volvieron a vencer a los Bills.



del año 1994 se volvió a emplear esta práctica y Lisa acertó de nuevo en la En el episodio "Sunday, Cruddy Sunday" de la décima temporada emitida el año de 1999 aparece un equipo con uniforme rojo y oro (colores de los San Francisco 49ers) enfrentándose a otro equipo en Miami y aunque no predijeron el resultado exacto, los fans destacaron que l os 49ers llegaron a la final del Super Bowl LIV 2020 jugada en Miami.



Años más tarde, Lady Gaga apareció en el episodio "Lisa y Lady Gaga" de la temporada 23 del año 2012 donde la cantante realiza un show donde se le ve volar sobre el público suspendida por cables y cinco años después, Gaga realizó una entrada idéntica en el Super Bowl LI.

¿Cuándo y en dónde puedo ver el Super Bowl en México?

Si al igual que nosotros eres un gran fan de Los Simpsons... y EL SUPER BOWL, no olvides que puedes seguir la mejor transmisión de este día tan importante a través de la señal de Azteca 7, donde como año con año, te llevará hasta tu hogar lo mejor de esta edición 60 de el Super Tazón y el tan esperado Show de Medio Tiempo de el artista más escuchado de los últimos años: Bad Bunny.

Vive un ritual inolvidable de la mano de Azteca 7 y sigue nuestra transmisión del Super Bowl que lo cambiará todo a través del Canal 7, nuestro sitio web o la app oficial de TVAztecaEnVivo este domingo 8 de febrero.