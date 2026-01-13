⁠¿Qué canciones podría cantar Bad Bunny en el Super Bowl LX? Un Show de Medio Tiempo MUY LATINO a través de Azteca 7

A menos de un mes para el próximo Super Bowl LX nuestra emoción crece más y más, pues además de poder presenciar uno de los eventos deportivos más esperados de todo el año, también seremos testigos del Show de Medio Tiempo del artista más escuchado de los últimos años: Bad Bunny.

Entre tensiones e incertidumbre mundial, Benito levantó la mano para animar uno de los espectáculos del deporte más importantes de todos, donde ciertamente gran parte de las personas únicamente prenden el televisor para ver este y siendo de uno de los artistas más importantes de este siglo, seguramente se vivirán hechos históricos, donde ya comienzan a sonar rumores sobre esta presentación.

¿Qué canciones cantará Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX?

Si bien, no hay un set definido de manera oficial, los fanáticos de Benito ya tienen dentro de su lista algunas de las favoritas para sonar en unas semanas, en lo que seguramente será una noche cargada de mensaje y ritmo.

Ya sea por el mensaje social dentro de lo que se vive en los Estados Unidos, algunos fanáticos del artista puertorriqueño esperan escuchar temas como “NUEVAYoL”, “El Apagón” o algunas otras más directas como “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, esto como protesta de parte de un latino.

Por otra parte igual se espera que Bad Bunny interprete hits de su último disco como “BAILE INoLVIDABLE”, “DTmF” e incluso podría verse una nueva reunión con J Balvin, Shakira y JLO tal como fue en el año 2020.

Si algo está claro es que el boricua pondrá a bailar y “cantar en español” al público estadounidense, tal como avisó en el programa SNL, por lo que se espera que sea una presentación totalmente al español.

¿Cuándo será el Super Bowl y dónde verlo?

El partido más esperado de todos será en el Levi's Stadium de Santa Clara, California a las 5:30 pm de el próximo domingo 8 de febrero y como es costumbre desde hace muchos años, el mejor lugar para ver el Super Bowl LX y el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny es en Azteca 7, donde podrás tener de manera totalmente gratis la mejor cobertura y análisis de lo que se vive al momento.

Recuerda que puedes estar al tanto a través de la señal de Canal 7, en nuestro Sitio Web Oficial e incluso a través de nuestra app TVAztecaEnVivo.